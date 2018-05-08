Gezende’de Erik Festivali coşkusu

’si gerçekleştirilen Erik Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, festivalin bolluğa ve berekete vesile olmasını dileyerek, "Bu festival sadece Gezende’nin değil Gülnar’ın ve tüm bölgemizin festivali haline dönüştü. Dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 30 Mart öncesi buralara gelmiştik, 30 Mart sonrasında da geldik. Ne söz verdiysek sözümüzün arkasındayız. Bugün burada gördüğünüz hizmetler, Gülnar Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyemizin ortaklaşa çabası sonucu ortaya çıktı. Ben bu festivalin inşallah birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze, barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel ise Gezende’nin tek ilacının erik olduğunu vurgulayarak, "Erikler yetişmiş verim vermeye başlamış. Eriklerimiz önceden suyu olmadığı için kuruyordu. Şimdi ise suyumuz gelerek eriklerimiz en güzel şekilde yetişiyor. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından erik güzeli ve en iyi erik yetiştiriciliği yarışmalarında derece girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Festivale Başkan Kocamaz’ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.