Gıdacılar Japonya yolcusu

Heyetin organizasyonunu gerçekleştiren Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, dünyanın en büyük 3. ekonomisine sahip Japonya’ya gerçekleştirilecek ticaret heyeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de bir ilk gerçekleştirerek İsrail’de büyük bir başarı ile düzenlenen ve büyük ses getiren Türk Tadım Günleri’nin ardından, Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin de önerisi ile bu yıl Japonya’yı hedef olarak belirlediklerini kaydeden Yamanyılmaz, “Japonya 127 milyon nüfusa sahip bir ülke. Bu rakam gıda sektörümüz için büyük potansiyel anlamına gelmektedir. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek üzere ihracatçılarımızı Japonya’daki alıcılarla bir araya getirerek iş görüşmeleri yapabileceği, aynı zamanda Türk gıda ürünlerimizin Tokyo’da önemli bir meydanda sergilenerek, Japon tüketicilerin beğenisine sunulacağı Türk Gıda Ürünleri Festivali’nin de yer alacağı bir heyet gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Yamanyılmaz, 11-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu heyet kapsamında Türkiye’den Japonya’ya gidecek olan ihracatçıların orada önde gelen gıda ihracatçıları ile buluşacağını kaydetti. Ayrıca heyet programında Tokyo’nun Shiba meydanında kurulacak olan özel tasarım stantlarda, Türkiye’ye özgü gıda ürünlerinin sergilenerek Japon halkının beğenisine sunulacağını da belirten Yamanyılmaz, “Bu vesile ile Türk Gıda Ürünleri Festivali kapsamında, gıda ürünlerimizin yanı sıra ülkemizin Japonya’da tanıtımı amacıyla semazen ve folklor gösterileri, ebru ve çini sanat etkinlikleri gibi kültürlerin faaliyetlerin de gerçekleştirilecek. Böylece Japonya ile sadece ekonomik değil, kültürel bağları da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin tüm gıda ihracatçılarının heyete katılımını beklediklerini ve Japonya’ya en çok ihraç edilen gıda ürün gruplarının balıklar ve su ürünleri, hububat, yaş meyve sebze, zeytinyağı, meyve suları ve şeker ürünleri olduğuna vurgu yapan Yamanyılmaz, “Özellikle bu sektörlerin katılımını önemsiyoruz. Çok verimli geçeceğine inandığım bu heyete, ülkemizden yoğun bir katılım olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.