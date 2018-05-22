Girişimcilik kurslarını tamamlayan 120 kişi sertifika aldı

MTSO Toplantı Salonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Başkan Ayhan Kızıltan, KOSGEB’in birçok desteği olduğunu vurgulayarak, “Ancak en sempatik ve en değerli bulduğum desteklerden biridir girişimcilik desteği. Nasıl girişimci olmak lazım? Bir iş yeri açınca ne yapmak lazım? Herkesin yaptığı bir işi yapabilirsiniz ama herkesin yaptığı bir işi herkesin yaptığı gibi yaparsanız farkınız olmaz. Yenilik katmak, farklı yöntemler katmak sizi başarıya ulaştıracaktır. Girişimcilik yolunda hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Artık girişimcilik anlayışı ülkemizde yerleşti"

KOSGEB İl Müdürü Danyal Peker ise bu eğitimleri 2010 yılından beri verdiklerini söyledi. O yıldan bugüne kadar eğitimlere katılımların artarak devam ettiğinin altını çizen Peker, "Geçen sene yaklaşık 5 bin kişiye eğitim verdik. Bu yıl daha 5. ayda olmamıza rağmen 3 binleri bulmuş durumdayız ve girişimcilik konusunda böyle bir durumun oluşması bizim açımızdan sevindirici. Bu eğitimlerde işbirliği yapan, bizimle yol yürüyen MTSO’ya, EKAV’a teşekkür ediyorum. Girişimci bir toplum için, bir ülke için önemli bir ölçüdür. Çünkü ekonominin ana unsuru olan ve geçtiğimiz yüzyılın ekonomik birimleri olarak tabir edilen küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşumun sağlayan ana unsur girişimciliktir. Türkiye’de son 20 yıldır özellikle iyi mesafe kat ettik. Artık KOSGEB’in açtığı kurslarda kendime yer bulamıyorum diyor insanlar. Bence bu güzel bir nokta. Bundan sonra bunu bir ileri noktaya daha taşımamız gerekiyor. Bu girişimcilik anlayışımız, bu girişimcilik konusundaki hevesimizi yenilikçi, katma değerli ve küreselleşen dünyadaki trendlere uygun bir hale getirmemiz lazım. Girişimcilik konusunda bir seviye atladık. İnsanlarımız iş yeri açma bilincine sahip oldu ama artık açtığımız iş yerlerini standardını, katma değerini, yenilikçi yönünü bir adım daha ileri götürmemiz lazım. O yüzden iş yeri açmış vatandaşlarımıza tavsiyemiz. İşinizi farklı nasıl yapabiliriz? Dünya standartlarına nasıl çıkarabiliriz derdine düşelim. Çünkü küresel ölçekte yarışın içerisinde yer alabilmemiz için biz girişimcilerin ufkunu ve zihnini küresel anlamda daha büyük tutmak zorundayız” diye konuştu.

MTSO EKAV Başkanı Sadık Çağatay Güneş de eğitimleri veren Hatice İğde’ye teşekkür ederek, “Girimciler Hatice öğretmenin öğrettiklerini uygularsa kesinlikle başarılı olurlar. Bir diğer hususta ülkemizde ortaklık kültürü gelişmemiş. Eğer daha büyük işler yapmak istiyorsanız, daha nitelikli daha katma değeri yüksek işler yapmak istiyorsanız güçlerinizi birleştirmeyi ve birlikte iş yapma alışkanlığını geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuya önem gösterirseniz daha büyük başarılar imza atacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından girişimcilik kursunu başarıyla bitiren 120 kişiye sertifikaları verildi.