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30 Kasım 2017 14:15

Gizemli kazının yapıldığı evin içi görüntülendi

Mersin’in Tarsus ilçesindeki gizemli kazının yapıldığı evin içerisinde, kazıyı yapan ekibin çalışırken giydikleri kıyafetler ve dinlendikleri oda görüntülendi.

Gizemli kazının yapıldığı evin içi görüntülendi

30 Kasım 2017 14:15


Tarsus ilçesindeki 82 Evler Mahallesi’nde bir polis memurunun tarihi eser kaçakçıları tarafından öldürüldüğü iddiasıyla bir evin bahçesinde 13 Kasım 2016 tarihinde 20 kişilik özel bir ekip tarafından özel harekat polislerinin önlemleriyle başlatılan kazı, 3 Kasım 2017’de sona erdi.


Kazı yapıldığı sırada etrafı ve üzeri mavi brandayla kapatılan bahçe ve evin içerisi İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Bahçenin kapısının mühürlendiği, birkaç kilit sistemiyle de kilitli olduğu anlaşıldı.


Bahçedeki çukurların toprakla kapatıldığı, bahçedeki küçük bir yapının içerisinin toprakla kaplı olduğu görüldü. Gizemli evin içerisinde ise kazıyı gerçekleştiren ekibin giydiği kıyafetler ve dinlendikleri oda dikkat çekti. Bazı odalardaki yatak ve battaniyeler kameralara yansıdı.




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