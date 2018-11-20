Göçmenlere sahte yol izin belgesi verirken suçüstü yakalandı

Mersin'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü adına düzenlenmiş damga mührü ile göçmenlere sahte yol izin belgesi veren 1 kişi, suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sahte yol izin belgesi ile müracaat eden şahısların olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), çalışma başlattı. Sahte belge ibraz eden W.A.A. isimli şahsı yakalayıp sorgulayan ekipleri, bahse konu evrakları İ.K. isimli şahıstan bin lira karşılında temin edildiğini belirttin. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İ.K.'yi sahte evrak düzenlerken suç üstü yakaladı.

Şahsın evinde de arama yapan ekipler, Mersin Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü adına düzenlenmiş damga mührü, farklı şahıslar adına düzenlenerek mühürlenmiş sahte yol izin belgeleri ve parmak izi randevu belgeleri ve bir adet evde kullanmış olduğu bilgisayara ait harddisk ele geçirdi.