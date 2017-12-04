Gökçel: “Kılıçdaroğlu ile faydalı bir görüşme oldu”

Ziraat Odası Başkanı Gökçel, Kılıçdaroğlu’nun 2 Aralık Cumartesi günü Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde üreticilerle buluştuğu basına kapalı toplantıyı İHA muhabirine değerlendirdi. Tarımın ve narenciyenin sorunlarının masaya yatırdığı buluşmanın, faydalı bir görüşme olduğunu ifade eden Gökçel, toplantıda özellikle son yıllarda tarımda artan girdi maliyetleri ile üreticilerin ürünlerini pazarlama sorununu ele alındığını dile getirdi. Toplantıda, üreticilerin, girdi maliyetleri nedeniyle yaşadıkları sorunların Kılıçdaroğlu’na aktarıldığını belirten Gökçel, “Ayrıca, doğal afetler konuşuldu ve doğal afetlerde çiftçinin yaşadığı sıkıntılar anlatıldı. Bu çerçevede TARSİM ile ilgili beklentiler anlatıldı. İfade edildi. En önemlisi, iç piyasada üretici ve tüketici arasındaki fiyat farklılıklarının nereden kaynaklandığı gündeme geldi. Yaş sebze meyvede ihracat önemli tabi ki. Bu noktada da ihracatla ilgili sıkıntılar dile getirildi. Üretimde yaşanan sıkıntıların, girdi maliyetlerinin nasıl ortadan kaldırılacağı, yaşanan o sıkıntılarla ilgili devletin desteklerinin bugün yetersiz olduğu ifade edildi. Bunun dışında en büyük problemin de hem iç piyasaya hem dış piyasaya ürün pazarlamada yaşandığı söylendi. Bu sıkıntıların ortadan kaldırılıp tarım ürünlerinin satışının artırılması ve çiftçinin para kazanması gündeme geldi. Burada üretici ile tüketici fiyatları arasındaki o makasta nelerin etken olduğu konuşuldu.

Büyük hipermarketlerin ülkede bir tekel oluşturduğu, bunlara alternatif tarım ürünlerinin üreticiden tüketiciye aracısız ulaşması ya da daha makul fiyatlara tüketicilerin ürün tüketebileceği bir sistemin oluşturulup, tüketicinin de üreticinin de mağdur olmayacağı bir sistem oturtulması gerektiği ortaya kondu. Burada da kooperatifler ve üretici birliklerinin mutlaka faal hale getirilip bu sıkıntıların çözümünde kullanılması gerektiği vurgulandı” dedi.

Toplantıda Tarım Kanunu ile piyasaya müdahale kuruluşlarının da gündeme geldiğini anlatan Gökçel, “Ama en önemlisi, çiftçinin ürünlerinin pazarlanmasıyla ilgili sıkıntılarının bir şekilde ortadan kaldırılması gerektiği ve bu yöndeki beklentiler Kılıçdaroğlu ile paylaşıldı” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun, toplantıda üreticilere aktardığı çözüm önerilerini de anlatan Gökçel, “Kılıçdaroğlu, olası bir CHP iktidarında girdi maliyetlerinin gözden geçirilerek, mutlaka makul şekilde çiftçilerin desteklenmesi, özellikle ilaç, gübre, mazot maliyetlerinin düşürülmesi için önlemler alınması konusunda çalışma yapacaklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, ayrıca çiftçilerin banka borçlarıyla ilgili sıkıntılarına yönelik çözüm önerilerini de paylaştı. Biliyorsunuz, çiftçilerin çoğu özel bankalara borçlu. Bu noktada çözümler üretilmesi gerektiğiyle ilgili vaatlerde bulundu. Şu da gündeme geldi; Suriyelilere harcanan para 30 milyar dolar seviyesinde, çiftçinin tamamının borcu 70 milyon dolar. Dolayısıyla bunun silinebileceği de orada konuşuldu. Bence çok faydalı bir görüşme geçti” ifadelerini kullandı.