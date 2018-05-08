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08 Mayıs 2018 15:39

Gökçel’den Mersin ESOB Başkanı Dinçer’e ziyaret

Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, yeniden başkan seçilen Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer’i ziyaret etti.

Gökçel’den Mersin ESOB Başkanı Dinçer’e ziyaret

08 Mayıs 2018 15:39


Ziyarette konuşan Gökçel, Mersin ESOB Başkanı Dinçer’in, Birliğin yapılan genel kurulunda üyelerinin büyük desteği ile yeniden başkan seçildiğini hatırlattı. Gökçel, "Başkanımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın sorun ve beklentilerine yönelik gösterdiği gayretleri ve çalışmaları bundan sonraki süreçte de devam ettireceğine inancımız tamdır. Bizlerde Ziraat Odası olarak başkanımız Talat Dinçer’le bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kentimizin sorunlarına ve çözümüne karşı işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.


Dinçer ise 2018 yılının esnaf ve sanatkarlar için genel kurul takviminin işlediği yıl olduğuna vurgu yaparak, "Birliğimize bağlı 69 meslek odamızın ocak ayının ilk haftasında başlayan genel kurularını mart ayı sonu itibarıyla tamamladık. Bu süreç içerisinde 50 bine yakın esnafımız sandığa gitti ve yeni yöneticilerini belirledi. 12 odamızda değişim yaşandı ve yeni başkanlarımız ve yöneticilerimiz göreve seçildi. 2 Mayıs itibarıyla da birliğin genel kurulunu gerçekleştirdik. Esnafımızın teveccühü ile tekrar göreve getirildik. Bundan sonraki süreçte ise genel kurullarımız, federasyon ve ardından zirve kuruluşumuz TESK’in genel kurulu ile son bulacak" ifadelerini kullandı.


Dinçer, Mersin Ziraat Odası ile geçmiş yıllarda olduğu gibi bundan sonraki süreçte de işbirliği içerisinde hareket edeceklerini kaydetti.




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