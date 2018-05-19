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19 Mayıs 2018 13:03

Göksu Deltasında yangın çıktı

Çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan, Mersin’in Silifke ilçesinde koruma altındaki Göksu Deltasında yangın çıktı.

Göksu Deltasında yangın çıktı

19 Mayıs 2018 13:03


Alınan bilgiye göre, deltanın bulunduğu Kurtuluş Mahallesi’nin alt kısmında dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.


İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, arazi şartlarının zorluğu ve bölgenin bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edemedi.


Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltada ilk belirmelere göre 50 dönüm sazlık arazinin zarar gördüğü bildirildi.


Gece saatlerinden itibaren yangının çevreye yayılmaması için bölgede önlem alan itfaiye ekipleri, alevlerin kendiliğinden sönmesini bekliyor.




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