Göksu Irmağına atlayan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Irmağına atladıktan 6 gün sonra cesedi bulunan genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

13 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde Atatürk Köprüsü civarına gelen Feride Yılmaz (25), kendisini Göksu Irmağına bırakmış, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte olay yerinde inceleme yapmıştı. Ancak yapılan çalışmalara rağmen genç kıza ulaşılamamıştı. Ertesi günden itibaren Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, DSİ işbirliği ile yapılan çalışma sonucunda Su Altı Dalış Ekipleri tarafından saat Küme Evler mevkisinde Göksu Irmağı içerisinde genç kızın cesedi dün bulunmuştu.

Otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilen Feride Yılmaz'ın cenazesi bugün saat 10.00'da Göksu Mahallesinde babası Salih annesi Nurcan Yılmaz, yakınları ve sevenleri tarafından Silifke Belediyesine ait cenaze taşıma aracı ile Tosmurlu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Genç kızın Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazandığı bir müddet burada okuduktan sonra kaydını dondurduğu aradan geçen bir yıl sonrasında ise tekrardan Güzel Sanatlar Fakültesine devam ettiği bildirildi.

Yılmaz ailesi kızlarının neden intihar ettiğini bilmediklerini belirtti.