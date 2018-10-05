Gölcük: "Kültürlerine sahip çıkan toplumlar ayakta kalmayı başarmışlardır"

AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından Ulu Cami önünde düzenlenen aşure etkinliğine İl Başkan Vekili Ali Gölücük Ali Gölcük ile partililer katıldı. Cuma namazı çıkışında vatandaşlar, aşurelerini alarak, dualar ettiler. Burada konuşan Gölcük, Muharrem ayının bereketi, aşurenin ise yardımlaşma ve kaynaşmayı beraberinde getirdiğini belirterek, "Ülke genelinde milli birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz bu günlerde, asırlardır süre gelen aşure günü kültürümüzün bir parçasıdır. Unutulmamalıdır ki toplumları ayakta tutan yaşattıkları örf, adet ve kültürlerdir. Kültürlerine sahip çıkan toplumlar ayakta kalmayı başarmışlardır" dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikram ettiler.