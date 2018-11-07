Gönül ilişkisi kurduğu kadınları dolandırdı

Mersin'de kendisini doktor ve akademisyen olarak tanıtan bir şahıs, gönül ilişkisi kurduğu 26 kadını dolandırdığı iddiasıyla yakalandı. Hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin'de A.G. isimli bir kadın, kendisini kendisini kamu kurumunda görevli akademik personel olarak tanıtan bir şahısla arkadaş ortamında tanıştı. Bir süre sonra şahısla gönül ilişkisi kuran A.G., kendisinden sınava girmek için 200 TL isteyen şahsa kredi kartını teslim etti. Bilgisi dışında 3 parça halinde toplam 4 bin 399 lira para harcandığını öğrenen A.G. şahısla iletişime geçmeye çalıştı. Şahsa ulaşamayan A.G. polise haber verdi. Bunun üzerine Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili detaylı çalışma başlattı. Şüphelinin birden fazla kimlik kullandığını tespit eden ekipler, şahsın asıl isminin M.K. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, şüphelinin söz konusu olay gibi 25 faklı dosyadan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Üzerinden 3 ayrı sahte kimlik çıktı

Şahsın Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan bir AVM civarında dolmuş içerisinde olduğu bilgisini alan ekipler, operasyon başlattı. Dolmuşun önünü keserek şahsı yakalayan ekipler, üzerinde 3 ayrı sahte kimlik buldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli M.K. adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin sorduğu soruya “Mahkeme netleşmedi” cevabını verdi.