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30 Mayıs 2018 16:02

Gönül sofraları Aydıncık’ta kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu Mersin’in her köşesine taşımak amacıyla ilçelerde gerçekleştirdiği iftar buluşmalarının bu seferki durağı Aydıncık oldu.

Gönül sofraları Aydıncık’ta kuruldu

30 Mayıs 2018 16:02


Ramazan ayının 14. gününde Aydıncık’ta vatandaşlarla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, iftar öncesi vatandaşlarla sohbet ederek Ramazanlarını kutladı. Aydıncık Sahil Park Açık Düğün Alanı’nda yapılan iftar yemeği ve Ramazan etkinliğine, Başkan Kocamaz’ın yanı sıra MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Aydıncık Kaymakamı Mehmet Erhan Türker, meclis üyeleri, muhtarlar, oda ve dernek başkanları ve vatandaşlar kutladı. İftar öncesi konuşan Kocamaz, "Ramazanın hepimiz için, ülkemiz için birlik ve beraberliğe, barışa, sevgiye kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan olmasaydı belki bu güzel akşamda bu iftar sofrasında beraber olamayabilirdik. 30 Mart 2014’ten önce başlattığımız bu Ramazan buluşmalarını, bu iftar sofralarını Allah’a çok şükür ki beşinci kez gerçekleştiriyoruz. Sizlerle bizleri bir kez daha bir araya getirdiği için Rabbime binlerce kez şükrediyorum. Ramazan ülkemizin çok zor bir dönemeçten geçtiği bu günlerde çok daha fazla anlam kazanıyor. Zira İslam ülkelerinin içerisinde bulunduğu durum hiçte iç açıcı değil. Suriye’de, Irak’ta, İran ve Filistin üzerine oynanan oyunlar Müslümanların titreyip kendisine dönmesi gerektiğini açıkça gösteriyor. İslam alemi üzerine oynanan oyunların nihai hedefinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu artık çok açık bir şekilde görüyoruz” dedi.


Emperyalist güçlerin Türk milletini birbirine düşürmeye çalıştığını ve bu sebeple Türk milletinin daha derinden düşünmeye ihtiyacı olduğunun altını çizen Kocamaz, “Cennet bir ülkede yaşıyoruz. Bin yıldan fazladır bu topraklarda köken ayrımı yapmadan, barış ve kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Bu kardeşliğin, barışın, hoşgörü ortamının bundan sonra da devam etmesi gerekiyor. Önce ülkemize, bayrağımıza ve birbirimize sahip çıkacağız. Dostumuzu da düşmanımızı da çok iyi gözlemleyeceğiz, tavrımızı da ona göre belirleyeceğiz. Onun için diyoruz ki bu buluşmalar bizi bir araya getiriyor. Ramazan’ın feyzinden, bereketinden faydalanmamıza vesile oluyor. Tok olanlar aç olanın derdinden anlıyor, birbirleri ile yardımlaşıyor, kaynaşıyor. Böylece Ramazan’ın değeri bir kez daha artıyor. Biz de bunun kıymetini bilmeliyiz. Şimdiden Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.


İftarın ardından Yunus Emre’yi canlandırarak tasavvufi şiirler seslendiren Sezai Yeşilyurt Ramazan ayının ruhuna uygun bir gösteri gerçekleştirdi. Sonrasında sahne alan sevilen sanatçılardan Kaya Kuzucu, Aşık Sefai ve Selami Durmuş birlikte verdikleri konser ile Ramazan ayının ilçe programlarını şenlendirdi.




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