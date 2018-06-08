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08 Haziran 2018 10:46

Gönül sofraları bu kez Tömük’e kuruldu

Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar sofrası Ramazan ayının 22’nci gününde Tömük’te kuruldu.

Gönül sofraları bu kez Tömük’e kuruldu

08 Haziran 2018 10:46


Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, mahalle sakinlerine yaptıkları hizmetleri özetleyerek, yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.


Ramazan ayının birlik ve beraberlik içerisinde geçmesinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Tollu, "Cenab-ı Allah bizlere 11 ayın sultanını hediye etmiş. Bizim de bu hediyeyi birlik ve beraberlik içerisinde kabul etmemiz gerekir.Ramazan ayı başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat olan bolluk ve bereket ayıdır. Bu ayda yapılan tüm ibadetlerin derecesi yüksektir. Cenabı Allah tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı ve yaptığımız her türlü hayır ve hasenatımızı eksikleri ile birlikte kabul etsin. Ramazanı Şerif ayının feyzinden, nurundan ve bereketinden azami derecede istifade eden kullarından eylesin" dedi.




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