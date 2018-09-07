Gönüllü gençler Mezitli’de çalışıyor

Gönüllü olarak Dünya’nın çeşitli ülkelerinden gelen 8 genç, Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyü, Yaşlı Bakım Merkezi, Su Dünyası ve yeni hizmet binasında çalışmalarını sürdürüyor.

Gençleri çalışma yaptıkları yeni hizmet binası bahçesinde ziyaret eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "15 gün süreyle belediyemizin farklı alanlarında ellerinde kazma küreklerle çalışma yapıyorlar. Aynı zamanda ülkemizin güzelliklerini tanıma fırsatı da buluyorlar. Havanın bu denli sıcak olduğu günlerde ülkelerindeki rahat ortamı bırakıp destek ve öğrenme amacıyla aramızda bulunmaları çok önemlidir. Bugün yeni hizmet binamızın önünde peyzaj çalışmasında bulunuyorlar. Sonraki günlerde de çok farklı sosyal alanlarda çalışmalarda yer alacaklar" dedi.

"Türkiye’de yaşayan gençlere örnek olmalı"

Bu çalışmanın ülkemizde yaşayan gençlere de örnek olması gerektiğini vurgulayan Tarhan, "İş bulamama yada başka bir sebeple günlerini boş geçiren arkadaşlarımızın belediyelerle, sosyal kurumlarla görüşerek üretken hale gelmeleri ufuklarının açılması için önemli olacaktır. Gençlerimiz burada örnek bir çalışma sergilerken, ülkeler arası dayanışma ve kardeşliği de pekiştirmektedirler. Kendileri ülkelerine gittikleri zaman Mezitli’den, Mersin’den Türkiye’den güzel anılarla ayrılmaları için güzelliklerimizi onlara tanıtmaya çalışıyoruz. Yolun yıkılan duvarlarını onardılar. Gençler boş zamanlarında da yerel halkla bir araya gelerek bölgenin kültürünü öğrendiler" ifadelerini kullandı.