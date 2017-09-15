Gönüllü itfaiyeciler ilk sınavlarını başarıyla tamamladı

Kırsal alanda oluşabilecek yangınlar ve benzeri olaylarda erken müdahale ederek, tehlikeleri en aza indirmek için aldıkları gönüllü itfaiyecilik eğitimlerini tamamlayan ve yangın söndürme römorklarını teslim alan gönüllü itfaiyeciler, ilk müdahalelilerini gerçekleştirdi. Anamur ilçesindeki Demirören Mahallesi’nde çıkan yangını başarılı bir şekilde söndüren ekipler, aldıkları eğitimin ilk uygulamasından başarılı bir şekilde çıktı.

Etrafı ormanlık alan ile kaplı olan bahçede meydana gelen yangın kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede ormanlık alana doğru yayılmaya başladı. İhbarı alan gönüllü itfaiyeciler olay yerine giderek hızla büyüyen yangına mücadele etti. İlk müdahaleyle alevlerin ilerlemesinin önüne geçen gönüllü itfaiyeciler, aldıkları eğitimler sayesinde uyguladıkları doğru müdahalelerle yangını tamamen söndürdü. Yangının söndürülmesi ile beraber olay yerine gelen Mersin itfaiye ve orman ekipleri ise alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca hayata geçirilen gönüllü itfaiyecilik eğitim programının tamamlanan birinci etabı sonrasında, 514 gönüllü itfaiyeci geçtiğimiz günlerde yeni görevlerine başlamıştı.

2018-2019 yıllında ise 300 adet yangın söndürme tankeri ve toplam 2 bin gönüllü itfaiyecinin katılımı ile eğitim programının devam edeceği bildirildi.