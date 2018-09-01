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01 Eylül 2018 12:12

Görev başında kalp krizi geçiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’de görev başındayken kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden polis memuru Adem Can’ın cenazesi, düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Niğde’ye uğurlandı.

Görev başında kalp krizi geçiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

01 Eylül 2018 12:12


Edinilen bilgiye göre, polis memuru Adem Can (44), görev yaptığı Mezitli ilçesinde kalp krizi geçirerek rahatsızlandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası Adem Can için İl Emniyet Müdürülüğünde cenaze töreni düzenlendi.


Törene, Can’ın ailesinin yanı sıra meslektaşları da katıldı. Polis memurunun eşi Demet Can, ayakta durmakta güçlük çekti. Can’ın 8 ve 15 yaşındaki çocuklarını ise diğer polis memurları teselli etti.


Kılınan cenaze namazının ardından Can’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Niğde’ye uğurlandı.




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