Görev şehidi sağlık personelinin 'Şehitlik Belgesi' ailesine teslim edildi

Sivas Gölova Devlet Hastanesi'nde görevli iken ambulansın kaza yapması sonucunda hayatını kaybeden ve Sağlık Bakanlığınca 'görev şehidi' kabul edilen Hüseyin Gürhan'ın adına düzenlenen 'Şehitlik Belgesi', Tarsus'taki ailesine Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı tarafından verildi.

Bahçacı'nın ziyaretinde konuşan görev şehidinin babası Hasan Gürhan, oğlu ile yaptığı son telefon görüşmesinde, en büyük isteğinin şehitlik mertebesine erişmek olduğunu ifade ettiğini belirterek, "Sanki şehit olacağı içine doğmuştu" dedi.

Ziyarette görev şehidi Hüseyin Gürhan adına düzenlenen şehitlik belgesini ve Türk bayrağını aileye teslim eden Bahçacı, tüm şehitler için dua ederek aileye bir kez daha başsağlığı ve sabır diledi. Bahçacı, “Hüseyin kardeşimle birlikte tüm şehitlerimizin mübarek ruhları şad olsun. Bu ülke onlar sayesinde ilelebet payidar kalacak. Evladınız en güzel mertebeye erişti. İnşallah Allah ahrette sizi de onlara komşu eylesin" diye konuştu.

Görev şehidi Hüseyin Gürhan'ın ailesi de kendilerini yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'ya ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.