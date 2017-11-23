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23 Kasım 2017 15:42

Göreve giden jandarma aracı alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına ait araç seyir halindeyken alev aldı.

Göreve giden jandarma aracı alev alev yandı

23 Kasım 2017 15:42

Alevler vatandaşların yaptıkları müdahaleye rağmen söndürülemeyince araç tamamen hurdaya döndü.


Alınan bilgiye göre, saat 13.10 sıralarında bir göreve gitmek üzere içinde 2 askeri personelin bulunduğu 33 JAA 053 plakalı araç, Atatürk Bulvarı’ndan Cengiz Topel Lisesi önünde seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar yükselince aracı kullanan sürücü sağa yanaşarak durdu. Bir anda parlayan alevler jandarmaya ait aracı sarınca içindeki personel kendilerini son anda dışarı attı.


Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirirken, bir yandan yangın söndürme tüpleri ile yanan askeri aracı söndürmeye çalıştılar. Aracı saran alevler yangın söndürme tüpleriyle yapılan müdahale ile biraz olsun küçülse de, bir anda yeniden parlayarak aracı ve içindeki elektronik cihaz ve telsizleri sardı.


Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği itfaiye ekibi, yaptığı çalışma sonucu alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülerek kontrol altına alınmasının arsından araç içinden yanmış halde 1 adet G 3 piyade tüfeği çıkarıldı.


Yangının elektrik aksamındaki kısa devrenin motor kısmındaki yanıcı maddeleri tutuşturması ve daha sonradan aracı tamamen sarmasından kaynaklandığı öğrenildi.


Yangın sırasında bazı vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü alma çabaları da gözden kaçamadı.




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