Görgü tanığı, "2 kızdan birini araya atıp götürdüler. Kızı arabaya bindirirken bağırıyordu" dedi.

Mersin Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Zelal Topçul’u dün merkez Akdeniz ilçesine bağlı Homurlu Mahallesi’nde minibüsün içinden zorla 6 kişi kaçırdı. Minibüsün önünü kesen şahıslar Topçul’u kolundan tutarak, zorla kaçırdı.

"Kızı arabaya bindirirlerken bağırıyordu"

Olay anında bahçede çalışan Abdulgaffar Azğan, olay sırasında bahçede olduğunu söyledi. Bahçede bulunan hayvanlarla ilgilendiğini kaydeden Azğan, "O sırada bahçenin kenarında bir kız telefonla konuşuyordu. Birilerine buraya tarif ediyordu, tam mezarlığın kapısının karşısındayız, gelin bizi oradan alın diye. Ben o arada evin içine girdim. Evin içindeki işimle uğraşırken çok büyük bir fren sesi duydum. Ben de kaza olduğunu zannederek, hemen arabanın anahtarını alıp dışarı çıktım yaralı varsa hastaneye götürmek için. Aklıma telefonla konuşan kız geldi, onun yaralandığını düşündüm. Dışarı gelene kadar kızı kaçıran şahıslar beyaz bir arabayla benim kapımın önünde durdu. Burada kızlardan birini arabaya attılar, hızlı bir şekilde uzaklaştılar. Diğer kız burada kaldı, kenarda birilerine telefon açtı. Eşim gitti kızla konuştu, hayırdır, ne oldu diye. Oda kızı kaçırdılar dedi.

Ben kaçıranların eşkalini görmedim ama beyaz bir arabayla kaçırdılar. Kız arabaya bindirirken bağırıyordu. Ben yaralı diye düşündüm ilk ama gerçeği sonradan öğrendim. Kız gönül rızasıyla mı gitti yoksa zorla mı götürüldü bilemiyorum" dedi.