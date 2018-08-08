Görme engelli öğrenciler tarihi dokunarak öğrendi

Yaz dönemi Kuran kursu öğrencileri ve refakatçileri Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonu ile Tarsus’un tarihi ve turistik güzellikleriyle buluştu. Yaklaşık 40 kişilik bir öğrenci grubu velinin olduğu gezide, görme engelli özel bireyler Tarsus’un tüm güzelliklerini dokunarak keşfettiler. Öğrenciler, gezinin ilk durağı olan Nusrat Mayın gemisini dokunma duyuları ile inceledi. Öğrenciler, geminin tarihimizdeki önemini görevli rehberlerden dinledi.

Gezinin ikinci durağı olan Makam-ı Danyal Camii’nde ise öğrenciler, Hz. Danyal Peygamber’in hayatı, Tarsus’a gelişi, kayıp mezarının nasıl bulunduğu gibi konularda bilgi aldı. Yaklaşık 40 kişilik ekibin gezisi Eshab-ı Kehf turu ile sona erdi.