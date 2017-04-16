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16 Nisan 2017 12:00

Görme engelli seçmenler ilk kez şablonla oy kullandı

Mersin’de görme engelli Gülseren Keş, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) onayı ile Türkiye’de ilk kez görme engelliler için hazırlanan ‘Erişilebilir Oy Pusulası’ şablonu ile oyunu hiç kimseden yardım almadan kullandı.

Görme engelli seçmenler ilk kez şablonla oy kullandı

16 Nisan 2017 12:00


Mersin’de cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik anayasa değişikliği için vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı. 1 milyon 246 bin 180 seçmenin 3 bin 534 sandıkta oy kullanacağı Mersin’de, halk oylamasına vatandaşlarının katılımının oldukça yüksek olması dikkat çekti. Genç, yaşlı, hasta, engelli vatandaşlar, sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi için okullara akın etti.



Oyunu, ‘Erişilebilir Oy Pusulası’ şablonu ile kullandı


Türkiye’de ilk kez görme engellilerin referandumda tek başlarına oylarını kullanabilmeleri için hazırlanan ‘Erişilebilir Oy Pusulası’ şablonu da Mersin’de görme engelli vatandaşların tercih ettiği yöntem oldu. Oyunu, merkez Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Lisesinde kullanan görme engelli Gülseren Keş de Engelsiz Erişim Derneği tarafından görme engelli seçmenlerin tek başlarına oy kullanabilmeleri için YSK’ya yapılan başvuru sonrası hazırlanan ‘Erişilebilir Oy Pusulası’ şablonu ile kullandı.


Sandık görevlilerinden, oy pusulasını bu şablonun içine yerleştirmelerini isteyen Keş, daha sonra tek başına kabine girerek, kimseden yardım almadan oyunu kullanarak sandığa attı.



“Başkalarının yardımıyla oy kullanmamıza gerek kalmıyor”


Oyunu kullandıktan sonra İHA’ya açıklama yapan Keş, “Bu şablon, görme engelliler için kendi irademizle oy kullanabilmemiz, kendi kişiliğimizle öz güvenimizi kazanmamız için oluşturuldu. Ben çok rahat kullandım. Her arkadaşımın da kullanmasını isterim, çünkü bizim öz güvenimizdir. Başkalarının yardımıyla oy kullanmamıza gerek kalmıyor. Kendimiz yapabiliriz. Tüm görme engelli arkadaşlarımıza öneririm. Hiç çekinmesinler. Ben çok rahat kullandım” dedi.


Keş, görme engellilerin bu şablonu Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığından elde edebileceklerini söyledi.




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