Göz bandı ve beyaz bastonla yürüdüler

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Tarsus ilçesinde bir alışveriş merkezinde düzenlediği etkinlikte, vatandaşlar göz bandı ve beyaz bastonla yürüyerek, engellileri anlamaya çalıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları herkesin anlayabilmesi için Tarsus’ta “Engelleri Empati ile Aşalım” adlı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Engelli vatandaşların günlük hayatta yaşadığı fiziki engellere dikkat çekmek, engelsiz vatandaşların engelli vatandaşları anlayabilmesi, günlük hayatta engelli bireylere daha saygılı davranması ve daha çok yardımcı olabilmesi amacıyla etkinlik düzenlenen etkinlik, bir alışveriş merkezinde yapıldı.

Etkinlikte engelsiz vatandaşların yerlere döşenen plastik sarı kılavuz izler üzerinde, göz bandı ve beyaz baston ile yürümeleri sağlandı. Ayrıca bazı vatandaşlar ve çocuklar tekerlekli sandalye kullanırken, bazıları da koltuk değnekleri ile yürüdüler. Engelsiz vatandaşlar bu sayede engelli vatandaşların günlük hayatta yaşadıkları fiziki zorluklar ile ilgili empati kurabildiler.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, engelli olmanın ne kadar zor olduğunu anladıklarını ve artık engelli vatandaşlara karşı daha duyarlı olacaklarını belirttiler.

Etkinlik sonunda vatandaşlara içerisinde göz bandı, Engelsiz Mersin İçin El Ele yazılı tişört, şapka ve not defterlerinin olduğu çantalar dağıtıldı.