Gözaltındaki bakliyat şirketi yöneticileri adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mersin’de faaliyet gösteren bir bakliyat şirketinin 4 yöneticisi ve 2 çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, iş adamları Mahmut ve Hasan A. kardeşler ile şirket çalışanları Davut D. ve Bilal K. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 şirket yöneticisinin ise halen arandığı bildirildi.