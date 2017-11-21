Gülek’in içme suyu sorunu iki ay sonra bitiyor

MESKİ’nin, Gülek Mahallesi’nde su sorunun gidermek için başlattığı çalışmalarda sona gelindi. MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Gülek Mahallesi’nin içme suyunun Karboğazı mevkindeki kaynaklardan cazibeli, Gelgez kaynağından ise terfili olarak karşılandığı anımsatıldı. Yaz aylarında mevcut içme suyu kaynaklarının debisi aşırı derecede azaldığı için sürekli olarak yeterli su verilmediğine işaret edilen açıklamada, “İçme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için yürütülen Gülek Mahallesi İçmesuyu Projesi kapsamında, 400 ve 100 metreküplük iki adet içme suyu deposu, 3 adet 50 metreküplük toplama deposu, 4 adet terfi merkezi, elektrik ve mekanik işleri olmak üzere yaklaşık 17 bin 901 metre içme suyu isale hattı döşenecektir. Tamamlanacak olacak içme suyu çalışmalarının ardından Gülek Mahallesinin içme suyu sorunu ortadan kaldırılmış olacaktır” denildi.

Açıklamada, 2017 yılı Ağustos ayında başlayan çalışmalar kapsamında Gülek Mahallesi’ne Boğazpınar Mahallesi Karasu kaynağından yaklaşık 17 bin 901 metrelik içme suyu isale ve terfi hattı döşenerek getirilecek olan içme suyu sayesinde mahallenin içme suyu sorununun çözüleceği belirtildi. Proje ile Gülek Mahallesi’ne gelen içme suyunun fazlasının bölgede bulunan Çamalanı, Taşobası, Çiftlik, Yazlık, Kadelli, Yanıkışla, Çavuşlar, Koçmarlı, Çokak, Damlama, Gürlü, Göçük, Hacıhamzalı, Kızılçukur, Alibeyli, Karakütük ve Kırıt mahallelerine verilmesinin öngörüldüğü de ifade edildi.