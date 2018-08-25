Gülnar Ilısu içmesuyu inşaatının temeli törenle atıldı

Gülnar’ın 100 yıllık hayalini gerçekleştirecek olan projenin temel atma töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Gülnar’ın Mersin için çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi. Yörüklerin hak ettiği hizmete kavuşması gerektiğine işaret eden Kocamaz, "Gülnar diğer ilçelerden farklı olarak üç bayramı birlikte kutluyor. Diğer ilçelerimiz Kurban Bayramı ile birlikte Zafer Bayramını kutlarken Gülnar ilçemize bir de su bayramı ekleniyor. Şimdiden Ilusu’dan gelecek o temiz, saf tam sizlere layık su hepiniz için hayırlı olsun" dedi. Belediyecilikte 25 yılı tamamladıklarını dile getiren Kocamaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne partimiz aday gösterip huzurlarınıza çıktığımızda, Mersin’in bu kadar geri kaldığını, hizmete aç olduğunu bilmiyorduk. Ama gelip gördük ki, bu ülkenin gerçek sahipleri, bu vatana her zaman karşılıksız sevgi besleyen insanlar maalesef koskoca bir cumhuriyet döneminde hak ettiği hizmeti maalesef alamamış” diye konuştu.

"Yanlış kaynayan kemiği kırıp, doğru şekilde kaynatıyoruz"

Önceki dönemlerde hizmet veren büyükşehir belediyesinin hizmet alanının 22 katından fazla bir alana hizmet verdiklerini ifade eden Kocamaz, “Şunu özellikle hatırlatmak istiyorum ki, bugüne kadar Mersin’i bu toprağın çocukları yönetmedi. 2014’te göreve geldiğimiz andan itibaren Mersin’de kendine göre düzen kuranlar, Mersin’i kendi kafasına göre yönetmeye çalışanlar çok büyük rahatsızlık duydular. Göreve gelmeden önce esas mücadelenin seçimi kazanmak değil, seçimden sonra olacağını biliyorduk. Mersin’ de yanlış kaynayan kemiği önce kırıp sonra yeniden daha doğru şekilde kaynatmak mecburiyetinde olduğumuz bilinciyle hareket ettik. Hasbel kader bugün bu otobüsün direksiyonunda biz varız. Ama Allah’ın izniyle bu otobüs tüm yolcularıyla ilerlemeye, daha büyük projelere imza atmaya devam edecek. Vatandaşımız hizmetin en iyisine layık” ifadelerini kullandı.

Temeli atılan Gülnar Ilısu içmesuyu inşaatının ilçe tarihinin en önemli projesi olduğunun altını çizen Başkan Kocamaz, “Bugün burada bir bayram yaşıyoruz çünkü Gülnarlıların 95 yıllık hayali olan su inşallah iki yıl içerisinde hemşerilerimizin ve bu güzergâhtaki mahallelerin musluklarından

akacak. Şimdiden bu projenin hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum. Bu büyük bir proje. Gülnar tarihinin en önemli ve pahalı projesi. İnşallah Gülnar’ımızın kanalizasyon ve atıksu arıtma sorununu da çözdüğümüzde Mersin merkezden farksız bir ilçemiz olarak yoluna devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Bu dönem ilçemizin en şanslı dönemi”

Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel ise, “Biz 1999 yılında Gülnar ilçemizi aldığımız zaman, ilçemizde içme suyu, yolu, imar planı yoktu. Yıllarca mücadele ile ilmek ilmek dokuduk. 2011 yılında İller Bankası’na Ilısu’dan içme suyu gelmesi için müracaat ettik. 2014 yılı seçimden sonra Büyükşehir Yasası ile MESKİ’ye devredildi. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu suyun bir an önce gelmesi için elimizden geleni yaptık. ’Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır’ derler. Bu dönem ilçemizin en şanslı dönemi. Bugün Gülnar için dev bir yatırım olan projenin temel atmasını yapıyoruz" dedi.

Gülnar merkez ile birlikte 11 mahallenin içmesuyu sorunu çözülüyor

Gülnar ilçesinin 2050 yılına kadar içmesuyu ihtiyacını karşılayacak ve iki yılda tamamlanması öngörülen Gülnar Ilısu içmesuyu inşaatı, Ilısu kaynağından başlayarak iletim hattı güzergahı üzerinde bulunan Bardat, Belkuyu, Örenkuyu, Taşdüştü, Miskale, Akgedik, Köseçobanlı, Akova, Konur, Demirözü ve Dayıcık mahalleri ile birlikte Gülnar merkezine ulaşarak 11 mahallenin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak. 57 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile yaklaşık 80 litre/saniye içmesuyu iletilecek olan projenin tamamlanması ile birlikte Gülnar ilçesinin içmesuyu sorunu çözüme kavuşacak.

Törene Başkan Kocamaz’ın yanı sıra MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Gülnar Kaymakamı Ekrem Güngör, Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, MESKİ Genel Müdürü Baha Günhan Güngördü muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.