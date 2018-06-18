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18 Haziran 2018 11:28

Gülnar’da mantar yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Mersin’in Gülnar ilçesinde kültür mantarcılığını teşvik etmek amacıyla istiridye mantarı üretimine başlandı.

Gülnar’da mantar yetiştiriciliği teşvik ediliyor

18 Haziran 2018 11:28


Kalkınma Bakanlığınca desteklenen, Mersin Valiliğince koordine edilen Gülnar Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen kültür mantarı projesi ile mantar tesislerinde örnek üretime başlandı. Proje ile Gülnar’da örnek üretim modeli ile diğer üreticilerin kültür mantarcılığına teşvik edilmesi hedefleniyor.


Gülnar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve proje sorumlusu Nazım Eken, SODES projeleri sayesinde ilçede yeni istiridye mantar yetiştiriciliğini teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, bu mantar türünün önemli ve mutfak yemeklerinde aranılan gıda çeşidi olduğunu söyledi.




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