Gülnar’ın Başpehlivanı İsa Göçen oldu

Güreşlerde 90+ kiloda güreşen İsa Göçen rakibi Taki Taşdemir’in sırtını yere getirerek başpehlivan oldu.

“Niyetimiz halis inşallah akıbette hayır olacak”

Müsabakalar öncesi konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, alanı dolduran kalabalığa teşekkür ederek, “Sizler Gülnarlılar olarak hizmetin en iyisine layıksınız. Bizde bunu fırsat bilerek sizlerin verdiği destekle 4.5 yıldır bütün ilçelerimizde olduğu gibi Gülnar’da da hizmetleri üretmeye devam ediyoruz. Tabi ki yılların ihmalinin bir çırpıda tamamlanması mümkün değil, ancak niyetimiz halis inşallah akıbeti de hayır olacak. Bu güreşlerin sağlık içerisinde sakatlıklardan uzak bir şekilde, centilmence, kıran kırana mücadele içinde geçmesini temenni ediyorum. Gerek Büyükşehir Belediyesi olarak gerek Gülnar Belediyesi olarak bizi izlemeye devam edin” dedi.

Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel ise Gülnar’da yapılan kültürel etkinliklerden ötürü Başkan Kocamaz’a teşekkürlerini ileterek, “Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çocukluğumuzda televizyonlarda izlediğimiz Kırkpınar güreşlerini Gülnar’a getirdi. Allah ondan razı olsun. Çünkü milli sporumuz olan güreşlerimize sahip çıktı ve gençlerimizin bu tür organizasyonlarda buluşmasını sağladı” ifadelerini kullandı.

Güreş müsabakalarında kıran kırana mücadele

Gülnar Devetaşı Mesire alanında öğle saatlerinde başlayan ve akşama kadar devam eden güreşlerde farklı boylar kıran kırana mücadele ederek dereceye girmek için yarıştı. 90+ kiloda güreşen İsa Göçen rakibi Taki Taşdemir’in sırtını yere getirerek galip geldi ve Devetaşı mesire alanında başpehlivan oldu. Taki Taşdemir ikinci olduğu mücadelede Enes Bandırma ve Salim Ercan üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren güreşçilere ödülleri Başkan Kocamaz ve Milletvekili Baki Şimşek tarafından verildi.

Gülnar’da güreşler Mustafa Yıldızdoğan konseri ile son buldu

Gülnarlı vatandaşlar gündüz gerçekleşen Ilısu içme suyu projesi temel atma töreni, güreş müsabakaları ve ardından gerçekleşen konser etkinliğinin heyecanını bir arada yaşadı.Güreşlerin ardından sahneye çıkan Aşık Devai sazıyla sözüyle konser alanını dolduran vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Ardından yöresel kıyafetleri ve komuzları ile sahne alan Kırgızlı sanatçılar Kırgız Türkçesi ile şarkı söyleyerek, güreş akşamlarına farklı bir hava kattılar.

Son olarak sahne alan, yıllardır sevilen şarkıları ile gönüllere taht kuran Mustafa Yıldızdoğan en sevilen parçalarını bu kez de Gülnarlı vatandaşlar için seslendirdi. Yıldızdoğan, ’Kızıl elma, ölürüm Türkiyem, saçların, sil beni, şehitler ölmez’ gibi sevilen şarkılarını alanı dolduran coşkulu kalabalığa seslendirerek, güreş müsabakalarının akşam programına damgasını vurdu.