Gültekin: “15 Temmuz’u unutturmayacağız”

Başkan Gültekin, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen, yüzlerce asker, polis ve sivilin şehit edildiği ve binlerce kişinin yaralandığı darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. “15 Temmuz, Türkiye için kazanılan en anlamlı zaferlerden biridir” diyen Gültekin, Türk Milleti’nin önünde hiçbir gücün duramayacağının altını çizerek, “Darbelerin hiçbir zaman yarar getirmediği gibi demokrasimize, insan haklarımıza, özgürlüğümüze, ekonomimize ve daha birçok faktöre zarar verdiğinin herkesçe bilinmesi gerekiyor. Sivil demokrasinin olmadığı bir ülkede kalkınmanın olmadığı gibi insanın da olmayacağını herkesin bilmesi gerekiyor. Eli kanlı örgütün yüzlerce sivil vatandaşımızı ve güvenlik güçlerimizi şehit etmesinin ardından bir yıl geçti ve bu bir yıllık süreçte Türkiye daha da güçlendi. Türkiye’nin kolay kolay yıkılmayacağını ve Türk Milleti’nin birlik olduğu sürece dimdik ve cesurca durduğunu tüm dünyaya gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimini yürüten ihanet çetesinin zanlıları hesap vermeye devam ediyor. Hükümetimizin de yaptığı çalışmalar doğrultusunda içimize yuvalanmış bu çete çürütülmüştür” dedi.

15 Temmuz’da ve sonrasında binlerce kişinin Mersin sokaklarında ve meydanlarda vatanı ve milleti için nöbet tuttuğunu anımsatan Gültekin, “15 Temmuz’un seneyi devriyesinde bütün Mersinli ve Mezitlili vatandaşlarımızı, hain darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlarımız ve tüm şehitlerimiz anısına meydanlara davet ediyoruz. Türk Milleti’nin hala dimdik ayakta olduğunu tüm hainlere göstererek 15 Temmuz ruhunu önümüzdeki yıllarda da unutmamalı ve unutturmamalıyız” ifadelerini kullandı.