Gültekin; "Hükümetimiz, yatırımlarda kendisiyle yarışıyor"

Son 15 yılda yapılan yatırımlar sayesinde hükümetin kendisiyle yarıştığını ifade eden Gültekin, ’Vatandaşın büyük bir özlemle arzu ettiği birçok proje, birçok hizmet 15 yıllık süre içinde tek tek hayata geçti. Son 15 yılda 156 milyar lira yatırım yapıldı. Yüzlerce baraj, binlerce tesis kuruldu. Doğayı korumak adına birçok alan koruma altına alındı ve yeşil alanlar artırıldı. Açılış törenleri de bu eserlerle gurur duymamıza vesile olan bir geleneğimiz haline geldi. Hizmete sunduğu tesisleri her geçen yıl biraz daha artıran hükümetimiz, adeta kendisiyle yarışıyor" dedi.

"Mersin, payına düşeni aldı"

Mersin’de yapımı tamamlanan 10 tesisin Ankara’daki açılış töreninde hizmete girdiğini belirten Gültekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a teşekkür etti. Gültekin, "Bu yılda 7.7 milyar lira yatırım bedelli 375 eser, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’da hizmete açıldı. Ülkemize kazandırılan bu hizmetlerin arasında 62 milyon liralık yatırım bedeli ile Mersin’de payına düşeni almış durumda. Sulama, içme suyu, gölet ve taşkın koruma tesislerinden oluşan bu eserlerle çorak arazilerimize can suyu, köylerde taşkından zarar gören arazilerimize de barikat olacağız. Ayrıca kentimiz yeni orman yolları, ağaçlandırma, fidan üretimi, altyapı iyileştirmeleri gibi birçok hizmete kavuşacak. Kentimize kazandırdığı bu tesislerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Mersin için gösterdiği çabalardan dolayı Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.