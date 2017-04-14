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14 Nisan 2017 14:08

Gültekin’den "oy kullanmaya gidin" çağrısı

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, pazar günü yapılacak referandum oylamasının bir memleket meselesi olduğunu ifade ederek, "Pazar günü istikrar için, çocuklarımızın geleceği için, güçlü Türkiye için ‘evet’ diyeceğiz.

Gültekin’den

14 Nisan 2017 14:08

Bu demokrasi şöleninde tüm Mezitli halkını oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.


Pazar günü yapılacak referandum ile ilgili açıklama yapan Başkan Gültekin, "Ülkemizin zenginliğini, refahını huzur ve mutluluğunu sağlamak için, daha fazla iş gücü için, daha fazla özgürlük için, çocuklarımıza, gençlerimize mutlu bir gelecek için, 16 Nisan’da sandığa giderek Cumhurbaşkanlığı Sistemi halk oylamasında oyunuzu kullanın. Koyduğumuz 2023 hedefi ile biz dünyada en iyi 10 ülke arasına gireceğiz. Bu bölgenin Türkiye gibi güçlü bir ülkeye ihtiyacı var. Bu hedeflere ulaşabilmek adına bu oylamada ‘evet’ diyerek anayasamızı ülkemizin hedeflerine uygun bir şekilde değiştirelim" diye konuştu.


16 Nisan’da sandıkta sadece evet ya da hayır sorusunun sorulmayacağını, bu oylamanın bir memleket meselesi olduğunu kaydeden Gültekin, "Pazar günü yapılacak olan halk oylaması bir seçim değil. Karar vereceğimiz şey çok açık, Türkiye’nin yol ayrımında nasıl bir sistem ile yoluna devam etmesi gerektiği. Mevcut sistemde iktidar partisi ne diyorsa meclis bunu yapıyor. Ama yeni sistemde meclis kendi tüzel kişiliği ile her milletvekilinin kanun teklifi verebileceği bir şekle giriyor. Milletvekillerinin gücü artıyor. Bu da milletin gücünün artması demek. İstikrar için güçlü iktidar şart. Eğer bir ülkede istikrar varsa, iki başlılık yoksa, bürokrasi hızlıyla o zaman yabancı yatırımcı da gelir. Bu anlamda önümüzdeki dönem bizler için çok önemli. Pazar günü istikrar için, çocuklarımızın geleceği için, güçlü Türkiye için ‘evet’ diyeceğiz. Bu demokrasi şöleninde tüm Mezitli halkını oy kullanmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.




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