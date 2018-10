Güneş Enerji Santrali hizmete girdi

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, törende yaptığı konuşmada, eretken belediyecilik anlayışından yola çıkarak kalıcı ve artı değer sağlayan projelere imza attıklarının belirtti.

Yılda 4 milyon liralık elektrik üretecek bu tesisin, sağladığı tasarrufun yanında paha biçilemez çevresel fayda da sağlayacağını belirten Başkanı Can, vatandaşlara yapımı tamamlanan ve yakın zamanda tamamlanacak olan projelerin müjdesini verdi.

Başkan Can, “21 yıllık belediyecilik geçmişimle şehrimize yapılanı, yapılacağı, vatandaşlarımızın ihtiyacını ve isteklerini bilen biriyim. Bu işin çıraklığından geliyorum. Tarsus'ta yapılanlarda imzam, alın terim, her sokakta, her caddede ayak izim vardır. Başta Yeni mahalle, Bağlar, Gaziler, Altaylılar, Ergenekon, Şehitler Tepesi, Akşemsettin, Kırklarsırtı mahallelerimizin tamamını Cetvel diye nitelendiririz. Biz 94 yılından bu tarafa Cetvellilerin duasını desteğini alarak bu günlere geldiğimizi biliyoruz, unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle bütün hemşehrilerimize ve özellikle Cetvel mahalle sakinleri olarak sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin duası ve desteğini alarak burada olduğumuzu biliyoruz. Besmeleyi çektikten sonra Tarsus'umuzu masaya yatırdık. Projemizi yapmadan önce vatandaşımızın isteği doğrultusunda muhtarlarımızla birlikte karar veriyoruz. Çok cami yaptı diyorlar, cami yaptığımız mahallere sorun siz mi istediniz diye. Biz burada ne hizmet yapmışsak mahallelerin isteği doğrultusunda hizmet gerçekleştirdik. Cami isteyene cami, taziye evi isteyene taziye evi, park isteyene park, Pazar yeri isteyene Pazar yeri, halı saha isteyene halı saha, cem evi isteyene cem evi yapmanın mutluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Kimse siyaset yapmasın, elinizi vicdanınıza koyun, bu dünyanın altı da var. Bu dünyada hepimiz bir şekilde imtihan veriyoruz. Kimimiz açlıkla, kimimiz varlıkla, kimimiz hastalıkla, kimimiz çalışarak, kimimiz konumuzla komşumuzla kul hakkıyla. Hepimiz imtihandayız. Bizim harcadığımız parada bütün hemşerilerimizin hakkı var. Gösteriş olarak yapsaydık Yeni Mahallenin her tarafını sıcak asfalt yapardım. Geri sökmem gerekecekti. Kimse kusura bakmasın alt yapısı olmadan asfalt veya parke yapmam. Sökeceğimiz bir daha masraf edeceğimiz yere yapmamız doğru değil. Bunun da bir hesabı var. Bu düşünceyle yola çıktık. Yeni mahalleye ne yapabiliriz diye düşündüm, imarını değiştirmediğimiz müddetçe hiç bir şey yapamazdık. Yeni mahallede yeşil alan yok, sokaklar dört beş metre, arsalar yüz metre yüz elli metre, tek katlı iki katlı evler var, Yeni mahallenin imarı değişmesi lazım, yenilenmesi lazım diyerek iki buçuk yıl imar değişikliği yapmak için mücadele ettik. Şu anda siz değerli hemşerilerimizin kapısı müteahhitler tarafından çalınmaya başladı. Herkes de şunun hakkını versin, imar değişikliği kolay değildir. Biz burada ayrım yapmadan, ayırmadan, dili, dini, ırkı, milleti ve memleketi, partisi ne olursa olsun biz hizmet ediyoruz. Gündüz yorulmadan gece uyumadan 7/24 çalışıyoruz. Tarsus'ta yaşayan 336 bin hemşerilerimize büyük şehir yasasını hissettirmemiz dahi büyük başarı. Yüzde 60 gelirimiz azalmış, 45 mahalleye hitap ederken 179 mahalleye çıkmışız. Hizmetimizle yaptığımız çalışmalarımızla Tarsus'ta destan yazıyoruz. Bu da böyle bilinsin. Açılışını yapacağımız GES projemizle yılda 4 milyonluk elektrik üreteceğiz, hem elektriğe para vermeyeceğiz hem de elektrikten para kazanacağız. Bu da bütün hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Törende konuşan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise, “Üretken Belediyeciliğin ne olduğunu merak edenler Tarsus'a gelip görsünler” dedi.