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30 Haziran 2018 08:51

Güneş Festivalinde Duman coşkusu

Mersin’de Mezitli Belediyesi bu yıl 8’incisi düzenlenen Soli Güneş Festivali’nde sahne alan Duman grubu sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Güneş Festivalinde Duman coşkusu

30 Haziran 2018 08:51


En temiz enerji kaynağı olan güneşe dikkat çekmek için her yıl düzenlenen Soli Güneş Festivali, bu yıl da çeşitli etkinliklere imza atıyor. Stantların açılmasıyla başlayan festivalin ilk gününde sevilen rock grubu Duman sahne aldı.


Soli Konser Alanı’nda gerçekleştirilen konserde sahneye çıkan Duman, binlerce kişiyi sevilen şarkılarıyla coşturdu. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği konserde Duman gurubu, ’Aman Aman, Yanı Başımdan, Oje, Ah Neşesi Yeter’ gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.


Konser öncesi açıklamalarda bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konser tarihinin sınav tarihine yakın olmasının tamamen tesadüf olduğunu belirterek, "Konser aylar öncesinden belliydi. Fakat seçimlerin erkene alınması, sına tarihini de değiştirdi" dedi. Tarhan, Türkiye’nin inanç ve kararlılıkla aydınlık bir ülke olacağını belirterek, "Bunda kararlıyız, umudunuzu yitirmeyin" diye konuştu.




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