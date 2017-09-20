Güneş Mahallesi kapalı semt pazarı hizmete girdi

Akdeniz Belediyesi’nin, 156. Cadde ile 5947 Sokağın kesiştiği noktada kurduğu ve ilçenin ilk kapalı pazarı olan Güneş Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, bugün itibariyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede kapalı modern semt pazarlarının sayısını arttıracaklarını, böylelikle sokak aralarında kurulan pazarların da zamanla ortadan kalkacağını ifade etti. Akdeniz’e ilk kez kapalı bir semt pazarı kazandırarak, esnafın ve vatandaşların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Pamuk, “Güneş Mahallemizde, vatandaşlarımızın rahatlıkla alışveriş yapabileceği, pazarcı esnafımızı da yağmurdan, güneşten koruyan, trafik açısından da sorun oluşturmayan kapalı semt pazarının yapımını tamamladık. Amacımız, ilçemizde mahalle aralarında kurulan bütün semt pazarlarını, modern kapalı semt pazarı haline dönüştürmektir. Özellikle kent merkezinde imar yapılaşmasının tamamlanmış olması nedeniyle yer sorunu yaşanıyor. Çalışma ekibimizle birlikte ortak çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın ürününü de yakın zamanda alacağız. İlk kapalı semt pazarımız Güneş Mahallesi sakinlerine ve esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Fuat Kalkan da Akdeniz Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, “Akdeniz Belediyesi, Güneş Mahallemizde böylesi güzel bir pazar yerini hem esnafımıza hem de mahalle sakinlerine kazandırdı. Güneş Mahallesi’nde böyle bir pazar yeri hayal bile edilemezdi. O nedenle hem pazarcı esnafımız hem de pazara gelen vatandaşlarımız gayet memnunlar, huzurlu ve rahat bir şekilde herkes alışverişini yapabiliyor. Sayın Başkanıma ve Akdeniz Belediyesi’nin yetkililerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Duygularını paylaşan pazarcı esnafı ve vatandaşlar da Akdeniz Belediyesi’ne teşekkür ederek, kapalı pazar yerinden çok memnun olduklarını belirttiler pazarcı esnafı Şahin Ataç, “Bizlere böyle bir imkan sunduğu için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yağmurdan, çamurdan, fırtınadan dolayı yaşadığımız zorluklar ortadan kalktı, şimdi çok rahatız. Tabi ki tüm pazar yerlerinde bu imkanın sağlanmasını isteriz. Bizim için de müşteriler için de çok büyük kolaylık ve rahatlık olur. Bu pazar yerini hizmete açtıkları için belediyemize ve başkanımıza tekrar çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Esnaf Erdi Hancıoğlu ise “Akdeniz Belediye Başkanına ve Pazarcılar Odası Başkanına, biz pazarcılara ve vatandaşlara böyle modern bir kapalı pazar yeri kazandırdıkları için teşekkür ederiz. Pazarımız güzel, katkı veren herkese şükran borçluyuz” dedi.

Alışveriş için pazara gelen Abdulvahap Aktar isimli vatandaş da “Sayın Belediye Başkanımıza ve Oda Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu pazar yeri bizleri mutlu etti. Pazarcılar, eskiden sokak aralarında tezgah açıyorlardı. Şimdi ise çok daha rahat ve güzel bir pazar yeri kazandık” diye konuştu.

Ercan Özbek adlı vatandaş da “Pazarımız gerçekten çok güzel, esnaf ve vatandaşlar için çok düzenli bir şekilde yapılmış” sözleriyle duygularını dile getirdi.