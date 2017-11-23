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23 Kasım 2017 11:24

Güneş: "TOHM sporcularından uluslararası turnuvalarda madalyalar bekliyoruz"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları ile bir araya geldi.

Güneş:

23 Kasım 2017 11:24


Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya Güneş’in yanı sıra, Şube Müdürleri Ali Osman Bebek, Ahmet Tarakçı, Mersin Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Yunus Yıldırım, TOHM Koordinatörü Halil Oğuz, TOHM antrenörleri, TOHM sporcuları ve aileleri katıldı. Toplantıda konuşan Müdür Güneş, Mersin’in son zamanlarda elde ettiği uluslararası başarılarından dolayı spor kenti olma yolunda önemli adımlar attığını söyledi. Geçen hafta Ankara’da TOHM sporcularıyla bir toplantı yaptıklarını söyleyen Güneş, "Yapılan toplantı da Bakanlığımızın istediği ve arzu ettiği, yapılması gereken bazı sistemler var. Sezonun başında sporcularımız için hızlı bir şekilde TOHM’u İl Müdürlüğümüzde bulunan bir bölümü tadilata alarak hayata geçirdik. Burası sporcularımız için daha güvenli, merkezi bir yer olması ile daha huzur bulacakları bir ortam. Şuanda yatılı sporcularımız hususunda bir problem kalmadı. İnşallah yeni yapılması düşünülen TOHM binamızın projesi bitti. Hedefimiz yeni yapılacak merkezi bir buçuk yılda tamamlayıp, hizmete sunmaktır" diye konuştu.


TOHM sporcularından uluslararası turnuvalarda olimpiyat madalyaları beklediklerini vurgulayan Güneş, "Bu imkanları sporcularımıza devletimiz sunuyor. Türkiye büyük bir devlet. Bakanlığımız siz sporcularımıza her türlü maddi manevi ihtiyaçlarını karşılayacak güçtedir. Bizlerde İl müdürlüğü olarak sporcularımızdan hiç bir şeyi esirgemeyeceğiz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak ben sizlere cep telefonumu veriyorum. Hem sporcularımız hem aileleri bana gece gündüz her zaman ulaşabilirsiniz. Gençlerimizin okul ve antrenman programları dışında sporcularımıza sinema, havuz ve yaz özellikle yaz aylarında Silifke Kapızlı da bulunan gençlik kamplarımızı aileleri ile birlikte kullanabilecekleri çeşitli sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Burada konuştuğumuz hiçbirşey havada kalmayacağının sözünü de İl Müdürü, kurum amiri olarak veriyorum" dedi.




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