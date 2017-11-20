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20 Kasım 2017 13:49

Güney Kore’den Tarsus’a Göçmen Sağlığı Merkezi

Güney Kore’nin Türkiye’deki sığınmacılar için yaptıracağı “Göçmen Sağlığı Merkezlerinden” birisi Mersin’in Tarsus ilçesinde inşa edilecek.

Güney Kore’den Tarsus’a Göçmen Sağlığı Merkezi

20 Kasım 2017 13:49


Belediye Başkanı Şevket Can’ın başkanlığında olağanüstü toplanan Tarsus Belediyesi Meclisinde, Girne Mahallesi’ndeki 991 ada 128 parsel numaralı 842 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ülkede bulunan Suriyeli mültecilere insani yardım amacıyla imzalanan Güney Kore Fonu hibe anlaşması kapsamında 5-6 hekimlik 1 adet “Göçmen Sağlığı Merkezi”ne 25 yıllığına tahsisi oy birliği ile kabul edildi.


Tarsus’a yapılacak olan her hizmetin önünü açacaklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, “Güney Kore’nin hibe fonuyla yaptırılacak olan Göçmen Sağlık Merkezlerinden biride şehrimize yapılacak. Bu konudaki yerle ilgili görüşmelerimizi tamamladık. Girne Mahallemizdeki yer kabul edildi. İhaleye çıkılacağından ötürü bizimde tahsis kararı almamız gerekli idi. Bu nedenle meclisimizi olağanüstü olarak topladık. Sonuçta bu bir hizmet ve bizler şehrimize yapılacak her hizmetin önünü açarız. Bu yeri 25 yıllığına tahsis ediyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.




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