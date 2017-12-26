9 lirasını tamamen öz kaynaklarımızdan karşılıyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürü Baha Günhan Güngördü, 3 yıllık hizmet süresi içinde ilk kez Mersin basını ile bir araya gelerek hizmetlerini anlattı. Orkide Restoran’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Genel Müdür Güngördü’ye MESKİ yetkilileri de eşlik etti.

“636 milyon liralık bütçemizin 200 milyon lirası yatırıma dönüştü”

Güngördü, toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin il genelinde yaptıkları bilgilendirme toplantılarında hem meclis üyelerine hem muhtarlara MESKİ’nin çalışmalarını anlattıklarını dile getirerek, bugün de basın mensuplarıyla buluştuklarını söyledi. Yapılacak sunumda, 1 Nisan 2014’ten 2017 yılı sonuna kadar yaptıkları hizmetler ile 2018’de yatırım programına aldıkları işler, MESKİ bütçesi ve bütçe içindeki yatırımlara ayrılan payla ilgili bilgiler verileceğini ifade eden Güngördü, “2017 yılı bütçemiz 636 milyon lira. Bunun 200 milyon lirası yatırıma dönüştü. Yani bütçemizin yüzde 30’unu yatırımlara ayırdık. Gerçekleştirdiğimiz hizmetleri de hem muhtarlarla yaptığımız toplantılarda hem de bize gelen yazılı ve sözlü talepler üzerine alıyoruz. Bunları da kısa, orta ve uzun vade olarak planlıyoruz. Yıl içerisinde 200 milyon lirası yatırıma ayrılan hizmetlerde, bu kadar hizmete aç bir Mersin’i gördüğümüz zaman da biraz daha sizlerin sağduyusuna ihtiyacımız olacak” diye konuştu.

“İller Bankası’ndan aldığımız pay 10 liranın 1 lirası. 9 lirasını tamamen öz kaynaklarımızdan karşılıyoruz”

Hizmetleriyle ilgili kısa bilgiler veren Güngördü, bütçeyle sahilde denize girilebilecek şekilde bir çevre düzeni oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, bunun örneklerinin de görüldüğünü belirtti. Batıda Mezitli ilçesinde bu yıl içinde yaptıkları hizmetler çerçevesinde, Mezitli’nin içme suyunda Berdan suyuna kavuştuğunun altını çizen Güngördü, “Bunlar tamamen Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte yaptığımız toplantılarda ortaya çıkan ve birinci derecede sorunlar olan sıkıntılarımız. Bunların ivedi şekilde üzerine gideceğiz. Ancak bu, bir yıl içerisinde kısa vadede tamamı çözülebilecek sorunlar değil. Çünkü bu sorunlar bütçeyle parayla alakalı. Bugün itibariyle yaptığımız hizmetten İller Bankası’ndan bize gelen pay 10 liranın 1 lirası. 9 lirası tamamen öz kaynaklarımız” ifadelerini kullandı.

“30 Mart’tan bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi’ne 1 lira bile aktarmadık”

MESKİ olarak hizmetleri yaparken Türkiye genelindeki diğer altyapı idarelerini de incelediklerine dikkat çeken Güngördü, şunları söyledi: “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin şöyle bir şansı var; biz Büyükşehir Belediyesi’ne MESKİ Genel Müdürlüğü’nden 1 lira bile aktarmadık. Genelde büyükşehir belediyelerinde altyapı idareleri sanki bir para kaynağı gibi görülür, oradan para aktarılır. 30 Mart’tan bugüne kadar 1 lira aktarmadık. Bu da başkanımızın göstermiş olduğu bir iradedir. Bu, hizmetlerin daha kısa sürede daha fazla sunulması, vatandaş memnuniyetinin artırılması demektir.”

Güngördü’nün konuşmasının ardından MESKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Handan Solmaz, kurumun hizmetlerine yönelik bir sunum yaptı. Solmaz sunumunda, MESKİ’nin kurumsal yapısı, 1 Nisan 2014’ten 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen hizmetler, 2018’de gerçekleştirilecek çalışmalar ve yatırımlara ilişkin bilgiler verdi.