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27 Şubat 2018 17:04

Güngördü, ASKİ Genel Müdürü Oprukçu’yu ziyaret etti

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü Baha Günhan Güngördü, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu’yu ziyaret ederek, iki kurum arasında işbirliği konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Güngördü, ASKİ Genel Müdürü Oprukçu’yu ziyaret etti

27 Şubat 2018 17:04


ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna’nın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Oprukçu, kurum olarak altyapıda Türkiye’ye örnek olacak projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Adana’da yapacağımız örnek yatırım ve projeler için işbirliğine hazırız. Komşu olan iki şehir arasında yürütebileceğimiz ortak çalışmaları değerlendirdik. İki kurum arasındaki dayanışmamız artarak devam edecektir" dedi.


MESKİ Genel Müdür Güngördü ise komşu iki ilin su ve kanalizasyon idaresinin işbirliğini arttırmaya yönelik projelerin devam edeceğini, bu konuda dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti.




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