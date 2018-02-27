ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna’nın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Oprukçu, kurum olarak altyapıda Türkiye’ye örnek olacak projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Adana’da yapacağımız örnek yatırım ve projeler için işbirliğine hazırız. Komşu olan iki şehir arasında yürütebileceğimiz ortak çalışmaları değerlendirdik. İki kurum arasındaki dayanışmamız artarak devam edecektir" dedi.

MESKİ Genel Müdür Güngördü ise komşu iki ilin su ve kanalizasyon idaresinin işbirliğini arttırmaya yönelik projelerin devam edeceğini, bu konuda dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti.