Elbette ticaret ve hizmetler sektörü de Mersin’in omurga sektörleridir" dedi.

Kızıltan, Ticari Bilgi ve İstihbarat Bilgi Merkezi (TBİM) projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, turizmin, lojistiğin, dış ticaretin ve genel anlamda ticari faaliyetlerin kent ekonomisindeki ağırlığı ve değerinin olağanüstü olduğunu söyledi. Sektör ayrımı yapmadan hepsini katma değer oluşturur hale getirmenin peşinde olduklarını vurgulayan Kızıltan, "Ancak, şu bir gerçek ki dünyada üretmeden ve ihracatla bunu katma değer haline getirmeden büyüyen ve zenginleşen bir ülke yok. Hele hele 80 milyon bir nüfusa sahipseniz, üretmeden ve ihracat yapmadan zenginleşemezsiniz. Kişi başına düşen milli geliri arttıramazsınız, insanınıza sürdürülebilir iş ve aş veremezsiniz. İşte bundan dolayı Mersin iş dünyası olarak üretimin, kaliteli üretimin, çağın gittiği yön olan yüksek teknolojili, katma değer oluşturan markalaşmış bir üretimin peşindeyiz. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Üretmek işin bir yönü, diğer yönü ise bunu ihraç ederek ülkeye gerçek zenginliği getirmek" ifadelerini kullandı.

"TBİM’le ilk kez ihracat yapan firmalar var"

İhracatın ve rekabetin dünyada gittikçe acımasız hale geldiği bir alan olduğuna dikkat çeken Kızıltan, ülkelerin artık milli ürünlerini ihraç etmeden zenginleşemeyeceğinin farkına vardığını kaydederek, "Bundan dolayı firmalarımızın çoğu KOBİ olduğu için, bu sert rekabetin içinde güvenle hareket edemiyor ve ihracattan geri durabiliyorlar. Risk almak istemiyorlar doğal olarak. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak, dış ticaret firmalarımızın daha güvenle ihracat yapmalarını sağlamak, hatta daha önce hiç ihracat yapmayan firmalarımız ise eğiterek ilk ihracatlarını yapmalarını sağlamak için Ticari Bilgi ve İstihbarat Bilgi Merkezi (TBİM) projesini hazırladık. Bu projede yanımıza Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Adana Ticaret Odasını da alarak bölgesel bir güç olarak hareket ettik" diye konuştu.

"MTSO öncü oldu, her Kalkınma Ajansı TBİM’e kavuşuyor"

TBİM uzmanlarının dünya pazarları ve firmaları hakkında şirketlerin ulaşamayacağı ağlara, networklere ulaştığını aktaran Kızıltan, şöyle devam etti; "Böylece ihracat yapmak isteyen firmamıza, rakip firmayla ilgili veya iş yapmak istediği firmayla ve pazarla ilgili bilgiler veriyor. Pazarların durumu hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor. Bu, firmalarımız için olağanüstü bir destektir. Bu konuda firmalarımızın ayağına gidiyor ve firmaların dış ticaret personellerini eğitiyoruz. Şunu gururla söylemek isterim ki, yeni bir protokolle MTSO olarak Türkiye’deki tüm Kalkınma Ajanslarına TBİM eğitimleri vereceğiz. Kuruluşundan itibaren TBİM’in yaptığı başarılı çalışmalarla ihracatçımıza büyük avantajlar sağlaması, doğal olarak dikkatleri çekti ve MTSO olarak Kalkınma Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerin sonunda, Kalkınma Baklanlığımız TBİM projesini Türkiye’deki tüm Kalkınma Ajanslarına anlatmamızı, eğitimler vermemizi ve en kısa sürede her Kalkınma Ajansının kendi TBİM’ini açması için destek vermemizi istedi. Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının kurulmasına öncü olan kurum MTSO’dur ve AB dokümanlarında odamıza bu anlamda atıfta bulunulmuştur. Geçmişte nasıl ki Kalkınma Ajanslarının kurulmasına öncülük ettiysek, bugün de TBİM’in kurulmasına öncülük ediyoruz. 28 Haziran’da Nevşehir, 12 Temmuz’da Bursa’da tüm Kalkınma Ajanslarına TBİM’i anlatacağız. Mersin iş dünyası için gurur duyulacak bir durumdur."

Üreticilerin ihracatçı olmak zorunda olduğunu, sadece üretmenin yetmeğini, katma değer için, cari açığın azaltması ve zenginleşmek için ihracata odaklanılması gerektiğini vurgulayan Kızıltan, "Bu arada TBİM projemizin Dünya Odalar Birliği tarafından dünyanın en iyi projeleri arasında ikincilik ödülü aldığını söylemek isterim. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası için bir gurur vesilesidir. Özellikle sadece Mersin firmaları değil, Mersin dışından firmalar eğitim talebinde bulunuyor. Hepsine hizmet veriyoruz, eğitimler veriyor ve bu sistemi nasıl kullanacaklarını öğretiyoruz. İhracat yapmak isteyen tüm KOBİ’leri odamıza bu hizmeti almaları için davet ediyorum" dedi.