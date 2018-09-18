Güvenlik görevlisi başvuruları İŞKUR'a yapılacak

Mersin'deki okullarda 291 özel güvenlik elemanının istihdamına yönelik Toplum Yararına Program (TYP) başvurularının başladığı bildirildi.

İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik işbirliği protokolü çerçevesinde, güvenlik konusunda 291 kişiye yönelik Toplum Yararına Program için başvurular alınmaya başladı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 'MEB'e Bağlı Resmi Okullarda Öğrencilerin Daha Güvenli Bir Ortamda Eğitim Almalarını Sağlamaya Yönelik Güvenlik Hizmetleri' konusunda düzenlenecek olan program 1 Ekim 2018 tarihinde başlayıp, 28 Haziran 2019 tarihinde son bulacak. Güvenlik konulu TYP başvuruları, 21 Eylül 2018 Cuma günü sona erecek.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, Toplum Yararına Programların uzun süre iş hayatından uzak kalmış kişilerin yeniden çalışma hayatının içine adapte edilmesi yönünden büyük önem taşıdığını belirtti. Kutlu, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda temizlik konulu Toplum Yararına Programların yanına, yine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ve çevresinin güvenliğini sağlamaya yönelik Toplum Yararına Programın başlatılmasıyla birlikte 291 kişiye daha istihdam sağlanacağını kaydetti.