Güzel Sanatlar öğrencilerinden ’mezuniyet’ sergisi

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Ali Kaya, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Törende konuşan Kaya, eğitim sürecinin her alanda zor olduğunu fakat sanat alanının diğerlerinden farklı olduğunu belirterek, güzel sanatlar eğitiminde pratik uygulama gerektiğini, usta-çırak ilişkisi şeklindeki birebir eğitimler daha ön planda olduğunu söyledi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kaya, "Toplumun olaylara, doğaya bakış açısını değiştirerek çok yönlü düşünme yeteneği kazanmasında, toplumun estetik anlayışının gelişmesinde, toplumun daha çağdaş bir yaşam sürdürmesinde ciddi bir rolünüz olacak. Bunu başaracağınızdan hiç şüphem yok" dedi.

Fakülte birincisi Resim Bölümü öğrencisi Gülhan Dönmez ise "Sanat eğitimi almak çok farklıymış. Bu deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Bir hayalimi gerçekleştirdim. İnanıyorum ki isteyerek ve sevilerek yapılan hiçbir şey zor ve imkansız değil. Bu bölümü kazandığımda ki heyecan ve mutluluk hiç eksilmedi" ifadelerini kullandı.

Temsili diplomalarını hocalarının elinden alan mezunlar, keplerini havaya atarak mezuniyeti kutladılar. Ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’na geçilerek, öğrencilerin yaptığı mezuniyet sergisi gezildi.