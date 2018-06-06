Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 14:19

Güzel Sanatlar öğrencilerinden ’mezuniyet’ sergisi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, mezuniyet sergisi açtı.

Güzel Sanatlar öğrencilerinden ’mezuniyet’ sergisi

06 Haziran 2018 14:19


Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Ali Kaya, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.


Törende konuşan Kaya, eğitim sürecinin her alanda zor olduğunu fakat sanat alanının diğerlerinden farklı olduğunu belirterek, güzel sanatlar eğitiminde pratik uygulama gerektiğini, usta-çırak ilişkisi şeklindeki birebir eğitimler daha ön planda olduğunu söyledi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kaya, "Toplumun olaylara, doğaya bakış açısını değiştirerek çok yönlü düşünme yeteneği kazanmasında, toplumun estetik anlayışının gelişmesinde, toplumun daha çağdaş bir yaşam sürdürmesinde ciddi bir rolünüz olacak. Bunu başaracağınızdan hiç şüphem yok" dedi.


Fakülte birincisi Resim Bölümü öğrencisi Gülhan Dönmez ise "Sanat eğitimi almak çok farklıymış. Bu deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Bir hayalimi gerçekleştirdim. İnanıyorum ki isteyerek ve sevilerek yapılan hiçbir şey zor ve imkansız değil. Bu bölümü kazandığımda ki heyecan ve mutluluk hiç eksilmedi" ifadelerini kullandı.


Temsili diplomalarını hocalarının elinden alan mezunlar, keplerini havaya atarak mezuniyeti kutladılar. Ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’na geçilerek, öğrencilerin yaptığı mezuniyet sergisi gezildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç