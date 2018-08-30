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30 Ağustos 2018 23:56

Hadise Zafer Bayramı’ında Mersinlileri coşturdu

Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser veren Hadise, binlerce kişiyi coşturdu.

Hadise Zafer Bayramı’ında Mersinlileri coşturdu

30 Ağustos 2018 23:56


Kırmızı elbisesi ve siyah çizmeleri ile sahneye çıkan Hadise, dansları ve şarkılarıyla hayranlarını büyüledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanında düzenlenen konseri binlerce Mersinli izledi. Sahneye yeni albümünde yer alan ’Farkımız Var’ isimli parçasıyla çıkan Hadise, en sevilen parçalarını Mersinlilerle birlikte söyledi. Hadise, dans performansıyla da herkesi kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Hadise, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken, alandakiler güzel şarkıcıya eşlik etti.


30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Yurdumuza, canımız pahasına kara sevdalılar gibi bu topraklara aşığız. Selam olsun hürriyet aşıklarına, selam olsun toprağı vatan yapanlara, selam olsun vatanı kutsal sayanlara" dedi.


Kocamaz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canlarını veren şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise sağlık diledi.


Öte yandan alanda yapılan havai fişek gösterileri dikkat çekici görüntüler oluştururken, konser sonunda Hadise, down sendromlu hayranıyla buluştu.




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