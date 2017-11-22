Halifeler Mahallesi’nin içme suyu sorunu çözüldü

MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Gülnar’ın Halifeler (Söğüt) Mahallesi’nin içme suyunun Söğüt kaynağından terfili olarak karşılandığı anımsatıldı. Aynı kaynağın tarımsal sulama amaçlı kullanılması ve yaz ayalarında debisinde azalma olması nedeniyle zaman zaman içme suyunda sorunlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, “Sorunun giderilmesi için başka bir arazisi içerisinde boşa akan yaklaşık debisi 2lt/sn olan Soğukpınar kaynağına göre proje geliştirilmiştir. Halifeler Mahallesi’ndeki su sorununu ortadan kaldırmak için kısa süre önce harekete geçen MESKİ Genel Müdürlüğü, 5 bin 269 metre içme suyu şebeke ve terfi hattı döşeyerek mahalleye kısa sürede yeterli ve sağlıklı içme suyu ulaştırmıştır” denildi.

Halifeler Mahallesi Muhtarı Adem Tol, yapılan çalışmadan ötürü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ’a teşekkür etti. Mahallelerinde uzun yıllardır su sorunu yaşandığını ifade eden Tol, “İçme suyu şebekemiz 2001 yılında yapılmıştı. Şebekemiz eski olduğu için su kaybı yaşamaktaydık. İçme suyu şebekemiz ve depomuz mekanik araçları tamamen yenilendi. İçme suyu sorunumuzu MESKİ kısa sürede ortadan kaldırdı” dedi.