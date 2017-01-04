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04 Ocak 2017 10:50

Hamilelik diyabeti takip edilmeli

Hamilelik diyabeti takip edilmeli

04 Ocak 2017 10:50

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Üstün, TRT Çukurova Radyosu’nda katıldığı programda, hamilelik diyabetinin takip gerektirdiği konusunda uyarıda bulundu.
TRT Çukurova Radyosu, bu hafta Medical Park Tarsus Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Üstün’ü ağırladı. Sunucu Nur Görür’ün sunduğu “Akdeniz’den Toroslar’a” programında canlı yayın konuğu olan Doç. Dr. İhsan Üstün, ‘hamilelik diyabeti’ hakkında bilgi verdi.

Takip edilmesi gerekiyor
Türkiye’de hamileler arasında hamilelik diyabetine rastlama oranıyla ilgili net bir veri olmadığını ancak ABD’de yapılmış araştırmalar bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. İhsan Üstün, “ABD’de hamilelerin yüzde 2 ile yüzde 9’unda gebelik diyabetine rastlanıyor” dedi. Doç. Dr. Üstün, hamilelik diyabetinin takip edilmesi gereken bir durum olduğunu vurgulayarak, bebek bekleyen kadınları uyardı.

Risk grupları
Sunucu Nur Görür’ün sorularını yanıtlayan Medical Park Tarsus Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Üstün, hamilelik diyabeti için riskli grupları ise şöyle sıraladı: “Beden/kitle indeksi 25’in üzerinde olanlar, ailede diyabet hastası bulunanlar, hipertansiyon ve hiperlipidemi sorunu olanlar, önceki gebeliklerinde diyabet sorunu yaşayanlar ve daha önce 4 kilogram ve daha fazla ağırlıkta bebek dünyaya getirenler.”

Risk oluşturabilir
Risk gruplarında yer alan kadınlara hamileliğin başında şeker yüklemesi yapıldığını belirten Doç. Dr. İhsan Üstün, sonuç normal çıkarsa 24-28’inci haftalar arasında bir test daha yaptıklarını belirtti. Risk içermeyen tüm gebelere de 24-28’inci haftalar arasında tarama testi yapılmasını önerdi. Hamilelik diyabeti olan kadınların diyet ve egzersiz ile kan şekeri değerinin düşebileceğini, sonuç alınamazsa insülin tedavisi gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Üstün, “Tedavi edilmezse anne açısından hipertansiyon ve preeklampsiye yol açabilir. Bebeğin kilosu yüksek olacağı için doğum zor olabilir ve sezaryen sıklığı artabilir” dedi.



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