Hamit Tuna'dan adaylık açıklaması

Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin'de en büyük eksiğin Mersinlilik bilinci olduğunu belirterek, "Mersin'deki en büyük eksik Mersinlilik bilincidir. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerle birlikte göreve gelmemizin ardından doğduğun yer değil, doyduğun yer mantığıyla bakarak insanlarımızda Mersinlilik bilinci oluşturacağız" dedi.

Tuna, Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek ile MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda, büyükşehir belediye başkan adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasına siyasi geçmişine ilişkin bilgi vererek başlayan Tuna, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte siyaset yapmaktan büyük şeref duyduğunu belirterek, büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdir görülmesinden dolayı da büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Siyasette 24 yılı geride bıraktığını kaydeden Tuna, "Göreve geldiğimiz bu makamlarda herkesi kucaklayan yanımızla ve duruşumuzla insanlarımızla her zaman içli dışlı olduk. 31 Mart sonrası Mersin halkının tercihleriyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemiz halinden Mersin'i marka kent yapma yolunda önemli projelere imza atağız" diye konuştu.

Toplumun her kesimiyle diyalog içerisinde olduklarını ve hiçbir vatandaşı birbirinden ayırmadıklarını belirten Tuna, 15 yılda Toroslar'a kazandırdıkları hizmetlerin bir referans olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstererek büyük bir sorumluluk yüklediklerini ve bu sorumluluğu tüm teşkilatlarla el ele vererek üstesinden geleceklerini dile getiren Tuna,

Mersin'de en büyük eksiğin Mersinlilik bilinci olduğunu vurgulayarak, göreve gelmeleriyle birlikte bu eksikliği gidermek adına gerekli çalışmaları yürüteceklerini söyledi.

"Mersinlilik bilinci oluşturacağız"

Tuna, “Kent, kentin sokaklarını arşınlayanlarındır. Bu kentin her sokağında adımlarımız var. Biz bu yüreği açık duruşumuzla bölgemizde sağladığımız kardeşçesine ortamımızla büyükşehir noktasında tüm Mersin hep birlikte bir aile olacağız. 'Mersin'in kimliği yok' diyorlar. Mersin'in aslında birçok kimliği var. Bunların bazıları tarım, turizm, sanayi, lojistiktir. Mersin'deki en büyük eksik Mersinlilik bilincidir. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerle birlikte göreve gelmemizin ardından doğduğun yer değil, doyduğun yer mantığıyla bakarak insanlarımızda Mersinlilik bilinci oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

"Yunusça bir yüreğimiz var"

Mersin'in, Türkiye'nin kozmopolit bir şehri, ülkenin adeta minyatürü olduğunu belirten Tuna, "Kürdü ile Türkü ile Çerkezi ile Lazı ile Türkmeni ile inanç anlamında farklılıkları ile çok zengin bir kent. 1 milyon nüfuslu merkezde, özellikle biz merkezin belediye başkanı olmamız nedeniyle toplumun her katmanıyla içli dışlıyız. Herkesi kucaklıyoruz. Yunusça bir yüreğimiz var. Kalabalıkları millet yapan değerlerimiz bizim sabitlerimiz. Dilimiz, bayrağımız, vatan toprağımız, tarih şuurumuz, milli kültürümüz bizim ortak paydalarızdır. MHP'nin vizyonu da bu değerlerin sabitinde durup, üreten Türkiye'yi oluşturup, güçlü Türkiye hedefi, güçlü olması hesabiyle de bölgesinde siyaseten yaptırımı olan bir Türkiye oluşturma sevdasıdır. Onun için biz bunu biliyor, buna göre hareket ediyoruz. Bölgemizde biz bu işi başardık. 300 binlik Toroslar ailesini oluşturduk. Birlikte sevinip, üzülmeyi, her şeyini paylaşan olduk. Belki oy verilmiyordu ama bizimle ilgili kurulan cümleler samimiydi, asla sıkıntılı cümleler olmadı" diye konuştu.

"Yeni hedeflere koşmaya hazırız"

Vizyon anlamında ‘ben yaptım oldu' mantığıyla değil, birlikte yapabilen, her konuyu fikri anlamda farklı noktalardan, meslek örgütlerinden, odalardan, sivil toplum kuruluşlarından, özellikle üniversitelerle işbirliği yaparak hareket ettiklerini söyleyen Tuna, "3 üniversite ile ortak proje yapan tek belediyeyiz. İlk Avrupa Birliği projesini Mersin'e getiren belediyeyiz. 13 tane Avrupa Birliği projesi yapan, Türkiye genelindeki birinci sıradaki belediyeyiz. 20 STK ile proje yapan birinci sırada belediyeyiz. 34 okulla proje yapan bir belediyeyiz. Bu da bizim vizyonumuzu gösteren önemli bir işarettir. Biz söylemi, eylem ile birleştiren yanımızla öne çıkan bir belediyeyiz. Gelişmelere çığız. Yeni hedeflere koşmak adına, günün gelişmelerini kendimize şık tutup, üniversitelerden destek alarak, aynı zamanda üniversiteyi şehir ile barış kılmak adına özel bir misyon üstlendik. Üreten yanımız ile israflı değil insaflı belediyecilik anlayışı ile 15 yılda hiç hurda satmadık. Geri dönüşüm projeleri ile bunları değerlendirdik. Kullandığımız para milletin parası. Bir kör kuruşu dahi boş göndermemek için çalıştık" şeklinde konuştu.

Mersin'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın başlattığı çok değerli projeler bulunduğunu hatırlatan Tuna, şöyle devam etti; "Onların yarım kalanını elbette ki devam ettireceğiz. O projeleri daha da taçlandırıp, şehrimizi sadece Türkiye genlinde değil, Mersin'i dünya genelinde marka şehir yapacağız. Bir çok projemiz var. Bu kente düşündüğümüz projelerimiz var. Biz 15 yıl parasız belediyecilik yaptık. Kısıtlı bütçelerle ama üreterek önemli başarılara imza attık. Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz. Sadece beklediğimiz yetkidir. Biz sefer çıktık, zafer Allah'ın takdiri. İnşallah bizim lehimize olacak zafer ile inşallah Mersin şaha kalkacak."