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11 Temmuz 2018 10:48

Hande Ataizi ’Kum Kraliçesi’ oldu

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’nin bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiği Kum Festivali kapsamında ünlü oyuncu Hande Ataizi, ’Kum Kraliçesi’ olarak çocuklara hikayeler anlattı.

Hande Ataizi ’Kum Kraliçesi’ oldu

11 Temmuz 2018 10:48


Ünlü sanatçı Hande Ataizi, Forum Mersin Kum Festivali kapsamında düzenlenen ’Masal Anlatıcıları’ etkinliğine ’Kum Kraliçesi’ rolüyle katıldı. Forum Mersin misafirlerinin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen etkinlikte Ataizi, katılımcıları hayal dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkardı.


Yaklaşık 1.5 saat klasik dünya masal kitaplarından çeşitli hikayeleri okuyan Hande Ataizi, miniklerle bol bol sohbet ederek onların da bu gizemli dünyada hayal kurmalarına olanak sağladı.


Ayrıca eğlenceli buluşmaya katılanlar, bu yıl ’Masal Kahramanları’ temasıyla düzenlenen kum heykelleri sergisini de görme fırsatı yakaladı. 6 heykeltraşın Sinbad, Pinokyo ve Gepetto, Papunzel ve Kulesi, Pater Pan, Küçük Prens ve Tilki, Çizmeli Kedi, Bremen Mızıkacıları, Hansel ve Gretel ve Deniz Kızı’na kumla hayat verdiği dev eserler, ağustos ayının sonuna kadar Forum Mersin ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.




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