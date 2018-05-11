Hanımeli Pazarı için yer kuraları çekildi

Belediye tarafından planlanan ve daha önce başvuruları için duyurusu yapılan Hanımeli Pazarının stant numaraları kura çekimi belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Toplamda 103 standın yer alacağı Hanımeli Pazarı Hz. Daniyal meydanındaki alanda kurulacak.

Tarsuslu kadınlara ekonomik ve sosyal katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, haftada bir gün işletmeciliğini kadınların yapacağı Hanımeli Pazarını kuracaklarını söyledi.

Başkan Can, “Kadın hayatın içinde olmalıdır. Hanımeli Pazarı, hanımların kendi ayakları üzerinde durmaları ve ’kadına şiddete karşı güçlü kadın’ mücadelemizde ufak da olsa bir katkıdır. Tarsuslu kadınlar için çok güzel bir fırsat oluşturduğumuzu düşünüyorum. Şu an için pazartesi günleri olacak. Yer olarak merkezi bir noktada şimdilik karar kıldık. Makam’daki Hz. Danyal meydanında başlayacağız. Arz-talebe göre yer değişebilir ve gün sayısında oynama yapabiliriz. 103 standımız var. Tarsuslu hanımlar kendi ürettikleri el emeği göz nuru kendi el işi ürünlerini ve kendi ürettikleri gıda maddelerini standlarda satacaklar. Yakında belirleyeceğimiz bir tarihte düzenleyeceğimiz törenle Hanımeli Pazarımızı kuracağız. Kuralar tüm katılımcı kadınlara hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kura törenine Belediye Başkan Yardımcısı Serap Kurtçu, Zabıta Müdürü Ramazan Gözener ve başvuru yapan kadınlar katıldı.