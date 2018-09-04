Hastane personeline psikodrama çalışması

Hastanenin çeşitli birimlerinde görevli yönetici ve çalışanlar için psikodrama çalışması yapıldı. Hastanede görev yapan Klinik Psikolog Seçil Bozkurt yönetimindeki çalışmaya katılan hastane personeli, metaforlar ve objeler üzerinden duygularını anlattı. Psikolog Seçil Bozkurt çalışmada, bireysel başarı ile ekip çalışması arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Bozkurt, “Bireysel olarak başarıyı elde etmede en etkili yöntem ekip arkadaşlarıyla uyumlu ve sağlıklı bir ilişki kurmaktan geçer. Sağlıklı bir iletişim kurabilmek için karşımızdaki kişiden ne beklediğimizi ve onların bizden ne beklediğini anlamamız gerekiyor. Kurduğumuz iletişimin kalitesini arttırmak çalışma hayatımızı kolaylaştırır ve verimliliği artırır” dedi.

Psikodramanın, grup dinamiğini yükselten grubun birbirine bağlılığını ve iletişimini arttırmada kullanılan etkili bir yöntem olduğunu kaydeden Bozkurt, “Psikodrama çalışmaları sayesinde bireysel farkındalığımız artar ve içgörü kazanırız. Psikodramanın ‘anlatma yap’, ‘anlatma yaşa’ felsefesi sözcüklerin kısıtlı dünyasından kurtulmamızı sağlar. Metaforlar ve objeler üzerinden duygularımızı anlatmak direkt kendimize odaklanmaktan daha rahatlatıcı olup iç dünyamıza dönmemizi sağlar” ifadelerini kullandı.