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Hastanede yangın tatbikat

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi’nde yapılan yangın tatbikatı heyecanlı anlara sahne oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi'nde yapılan yangın tatbikatı heyecanlı anlara sahne oldu.


Medical Park Tarsus Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen yangın tatbikatı, senaryo gereği bir hemşirenin 512 numaralı hasta odasında yangın olduğunu fark etmesiyle başladı. Yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yapan hemşire, bu sırada kırmızı kod verdi. Diğer kat çalışanları hastayı tahliye etme işlemine başlarken 2 dakika içinde hastanenin yangın ekibi geldi. Ardından, hasta yangın merdiveninden sedyeyle tahliye edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Düzenli olarak yapılıyor


Hastanede heyecanlı anların yaşandığı tatbikat kapsamında itfaiye görevlileri yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında hemşireler, teknisyenler ve idari personele eğitim de verdi. Hastane çalışanları, söndürme tüplerini uygulamalı olarak kullanmayı öğrendi. Tatbikat hakkında bilgi veren Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Canoğulları, olası bir yangına karşı hastanede bütün teknik önlemlerin standartları aşacak şekilde alındığını, yine de çalışanların düzenli aralıklarla eğitildiğini ve tatbikatlarla deneyim kazandırıldığını söyledi.

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