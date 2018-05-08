’Hayata Gülümse Projesi’ ile yaşama bağlanacaklar

Mersin’de, Sosyal Destek Projesi (SODES) çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı destekleriyle Mersin Valiliği koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ’Hayata Gülümse Projesi’ kapsamında yapılan Rehabilitasyon Merkezi törenle açıldı. Eski Kadın Doğum Hastanesinde gerçekleştirilen açılışa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Hayata Gülümse Projesi koordinatörü Aktan Turan ve çok sayıda sağlık personeli katıldı.

Proje ile ilgili konuşan Vali Su, 2011 yılından itibaren Mersin’de SODES projelerinin hayata geçirildiğini ve bu projelerle dezavantajlı vatandaşların topluma entegrasyonunu sağlamayı amaçladıklarını belirtti. SODES projesi çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Hayata Gülümse Projesinin’, madde bağımlısı insanların tedavileri ve maddeden uzak durmaları açısından çok önemli bir proje olduğunu kaydeden Su, "Proje kapsamında bir rehabilitasyon merkezi açtık. Bu merkezle yaklaşık 40 bin vatandaşa ulaşmayı hedefliyoruz. Merkezimizde bağımlılara sportif etkinlikler, müzik etkinlikleri, sanatsal etkinlikler, beceri ve mesleki kurslar verilecek. Merkezimiz, AMATEM’de tedavi gören madde bağımlısı gençlere de yardımcı olacak. Bu tür faaliyetler, madde bağımlılarını maddeden uzaklaştırıp çeşitli etkinliklerle sanata, spora ya da mesleki eğitimlere yönelmelerini sağlayacak. Bu şekilde topluma entegreleri daha kolay sağlanacak" dedi.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ise proje ile kentteki madde bağımlısı sayısını düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Projenin AMATEM’in uzantısı olarak hayata geçirdiklerini kaydeden Bahçacı, "Toplumun her kesiminden insanlarla birlikte, bağımlılığın zararlarını, nasıl bağımlı yapan maddelerden korunulması gerektiğini herkese anlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Proje koordinatörü Aktan Turan da açılışı gerçekleştirilen Rehabilitasyon Merkezi’nde ilk yıl 150 kursiyere eğitim verileceğini aktardı.