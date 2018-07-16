Hayvan parkındaki lemurlar ilgi odağı oldu

Türkiye’nin en doğal hayvan parkı olma özelliği taşıyan ve bünyesinde 75’den fazla hayvan türünü barındıran Tarsus Hayvan Parkı’na yeni bir tür daha eklendi. Dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alan lemurlar, Tarsus Hayvan Parkı’nı kısa sürede benimsedi. Anavatanı Madagaskar olan, uzun burunlu, uzun kuyruklu, iri ve parlak gözlere sahip halka kuyruk türü lemurlar, Tarsus Hayvan Parkı’na gelen özellikle minik ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

"İklim koşulları benzediği için çabuk uyum sağladılar"

Tarsus Hayvan Parkı’nda Biyolog olarak görev yapan Altay Atlı, lemurların Tarsus Hayvan Parkı’na kısa süre içerisinde uyum sağladığını belirterek, "Lemurların, anavatanları Madagaskar’dır ve dünyanın en sakin hayvanları olarak da bilinirler. Doğal ortamlarına şu anda en uygun yer bizim Tarsus Hayvan Parkımız. Madagaskar’daki iklim koşullarıyla, burasının iklim koşulları birbirlerine çok benzedikleri için geldiklerinde hiç yabancılık çekmediler. Buraya çok çabuk uyum sağladılar” dedi.

"Çocuklar hemen tanıyor"

Lemurların özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Biyolog Atlı, "Büyükler bazen hangi hayvan olduğunu unutup, maymunlarla karıştırıyorlar. Fakat çocuklar Madagaskar çizgi filminden kral olarak da tanıyorlar. Hatta büyüklere bakın lemur diyerek, çocuklar gösteriyor. Doğal ortamlarına en uyun ortam koşullarını ayarlamaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerin onları en iyi şekilde görebilmeleri için burada görev yapıyoruz. Ona göre de ortam koşullarını hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.